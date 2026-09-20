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帶「紓壓玩具」上飛機竟遭沒收 過來人曝慘況：別塞隨身包

TVBS新聞網／實習編輯：鄒昀孝
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「捏捏樂」舒壓玩具示意圖。(取材自Nathan Dumlao on Unspla...
「捏捏樂」舒壓玩具示意圖。(取材自Nathan Dumlao on Unsplash)

許多家庭出國旅遊時，習慣讓孩童攜帶玩具安撫情緒，然而一款紅遍全球的「捏捏樂」舒壓玩具，近期卻成為機場安檢的噩夢。由於該玩具主打軟黏手感，內部多充填厚實的液態或膠狀物質，頻頻在美國各大機場安檢處遭到攔截沒收。許多孩童只能眼睜睜看著隨身玩具被扔進垃圾桶，在海關前大哭。

官方曝捏捏樂危險物質潛在風險

捏捏樂之所以在安檢時被攔截，主因出在美國運輸安全管理局（TSA）對於隨身行李液體、膠狀物不超過100毫升的規範。市面上大多數熱門款捏捏樂的容量早已超過該規定，加上考量到此類封閉性玩具可能遭有心人士抽換內部成分、私藏危險液體，因此必須依法扣留。

對此，TikTok上就有一名媽媽分享自身經驗，女兒隨身背著限量版捏捏樂準備出境時，卻在海關前面臨丟棄命運。為了避免孩子心碎，她只能在緊迫的時間內，會同警衛一路衝出安檢區，趕在最後一刻利用機場郵寄服務寄回家中。因此，不少過來人紛紛呼籲，千萬別貪圖便利將其塞入隨身包。

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▲ 影片來源：tiktok＠everyday.with.ericaa（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

托運加裝防護為上策 挑選無液體替代款免去麻煩

為了避免心愛的玩具被沒收，旅遊專家與玩具製造商建議，最安全的做法就是將捏捏樂放在託運行李，並以厚實衣物妥善包裹以防擠壓破裂。此外，市面上也有業者推出了符合安檢標準的迷你版捏捏樂，或是內部改填玉米澱粉等非液體材質的安全款式，讓家長能作為旅遊專用的替代選擇，以確保旅程更加順利。

帶「1紓壓玩具」上飛機竟遭沒收！過來人曝慘況：別塞隨身包

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