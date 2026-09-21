賣一台電梯能穩賺70年 華爾街重新發現隱形金礦

當全球市場資金瘋狂追逐AI與資料中心，一門每天與25億人息息相關的生意，正悄悄創造長達數十年的穩定現金流。全球電梯市場規模突破140億美元，從城市化擴張、人口高齡化到智慧建築浪潮，持續推升龐大剛需。對於百年電梯企業來說，真正流淌金礦的源頭不在設備販售，而是掌握數十年長流不息的維修服務商機。

極限環境考驗品質 垂直移動商機遍布全球

電梯門一開一關，全球天天有25億人依靠這套系統上下移動，背後帶動高達140億美元的全球龐大產業鏈。

電梯公司全球資深副總裁維拉提到，環境中充滿濕度、鹽分、溫度與鏽蝕考驗，電梯必須能在各種極端條件下保持運作順暢。

從巴黎鐵塔、杜拜哈里發塔到紐約帝國大廈，都能看到這家百年電梯品牌深耕的足跡，業務網絡橫跨200多個國家。然而面對近年AI熱潮強勢吸金，加上中國大陸建築業告別高速成長，這家老字號企業開始重新定義戰略方向。

電梯製造公司執行長馬克表示，城市化、數位化、人口老化帶來的出行需求，以及基礎設施現代化三者深度融合，未來幾年內相較於近期資料中心擴張潮毫不遜色，影響力甚至將長達數十年之久。

人口結構翻轉掀剛需 只要高於兩層樓全是市場

華爾街投資人聚焦的亮點，不單看電梯能爬升至多高的樓層，而是這門生意展現的抗震抗風險能力。人口結構演變與流動趨勢，正強勢催化對電梯的強勁需求。

電梯製造公司執行長馬克絲表示，北美多戶住宅市場已經顯現復甦跡象，印度等高成長市場的住宅需求正迎來爆發期。馬克絲提到，人口老化進一步帶動移動需求，全球醫院與銀髮住宅建設量大幅提升，只要建築物超過兩層樓，就是產品發揮的最佳舞台。

九成獲利靠維修 裝設一次爽收數十年現金流

真正誘發投資人果斷買單的秘訣，其實根本不是賣設備，而是後續的維修保養。以業界龍頭奧的斯為例，高達九成以上的獲利來源皆出自維修保養與設備升級，每年在全球細心照顧超過250萬台電梯。

華爾街獨立研究機構機械分析師韋特海默表示，電梯安裝進建築物後，未來20年、50年甚至70年都會持續上下運作。韋特海默認為，這種商業模式具備極高的穩定性，能精準預測未來數十年的收入曲線。

感測器加上App 預測性維修翻轉傳統產業模式

業者積極將數位科技轉化為競爭優勢，導入手機App、遠端診斷與感測器全程監控，讓傳統電梯進化成具備預測維修能力的神經系統。

電梯公司全球資深副總裁維拉提到，工程師把手機平放在地面上，透過精準測量震動狀況，就能提前判斷機械組件運轉是否異常，或是及早發現軌道偏差問題。

預測性維修技術徹底改變整個產業發展型態。電梯擺脫純粹的冰冷機械設備標籤，逐漸演進為隨時連網運作的智慧基礎設施。

電梯製造公司執行長馬克絲表示，經營團隊決定擴大投資力道，確保服務品質達到設定目標，進一步提高客戶續約率。馬克絲指出，這項決策將強力推動整體服務業務成長，服務層面的獲利能力也會隨之逐步改善。

百年企業進化示範 每次上下樓都在創造進帳

對於這家歷經172年歲月考驗的老字號企業而言，真正的核心競爭力早已不在於工廠生產出多少台電梯，而是能否將每一次的上下移動，全數轉化為長達數十年源源不絕的服務收益。

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