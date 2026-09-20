哈利5歲愛女「麻將髮箍」搶鏡 母女倆都愛打牌

英國哈利王子（Prince Harry）日前迎來42歲生日，妻子梅根（Meghan Markle）罕見公開一系列家庭私照替丈夫慶生，其中7歲兒子亞契（Archie）與5歲女兒莉莉貝（Lilibet）接連入鏡。不過最吸睛的莫過於莉莉貝頭上戴著一款特殊髮箍，上頭竟裝飾著迷你立體「麻將牌」，意外曝光母女倆共同的麻將興趣。

哈利42歲生日 梅根罕見曬一家四口生活照

梅根15日在個人Instagram發布一段由多張家庭照組成的影片，為哈利慶祝42歲生日，並寫下「他就是最棒的。生日快樂，我的摯愛（He's simply the best. Happy birthday, my love）」。照片記錄哈利與一雙兒女的日常，包括與莉莉貝一起滑雪、親吻女兒，以及陪著亞契進行射箭活動等；另外還有梅根與哈利在葡萄園親吻的黑白照，以及一家人在英國鄉間活動的畫面。

其中一張照片中，梅根坐在疑似高爾夫球車的駕駛座，莉莉貝坐在後座，哈利則靠近親吻女兒。仔細一看，莉莉貝頭上戴著相當搶眼的髮箍，裝飾品不是一般花朵或蝴蝶結，而是一顆顆立體迷你麻將牌。英媒指出，莉莉貝目前正在學習打麻將，似乎準備接棒媽媽的興趣。

▲ 影片來源：Instagram＠meghan（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

事實上，梅根近年絲毫不掩飾自己對麻將的熱愛。她曾在Netflix節目「愛你的梅根」(With Love, Meghan) 中與朋友一起打麻將，還與好友組成名為「Maj Squad」的麻將小隊。今年8月梅根迎接45歲生日，好友更直接替她準備一個麻將主題生日蛋糕，可見她對這項遊戲的喜愛程度。

除了麻將元素之外，梅根這次分享的照片也意外曝光莉莉貝的其他興趣。其中一張照片裡，她拿著拍立得替爸爸哈利拍照；另一張則是父女倆穿上滑雪裝備，哈利牽著女兒的手在雪地上滑行。哥哥亞契同樣入鏡，照片可見他拿著數支箭，與哈利一起站在氣球及畫架前，外界因此注意到兄妹倆目前接觸的活動相當多元，包括攝影、射箭、滑雪及麻將等。

哈利與梅根向來鮮少完整曝光一雙兒女的正臉，這次照片中也延續相同做法，部分畫面以角度或圖案遮住孩子臉部。不過，一系列生活照仍罕見讓外界看見哈利私下陪伴兒女的一面，而莉莉貝頭上的「麻將髮箍」，更意外成為整組慶生照的一大亮點。

梅根替哈利慶生！5歲愛女「麻將髮箍」搶鏡 母女倆都愛這一味

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