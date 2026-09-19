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放棄法律工作「轉行遛狗」她工時減半賺更多：沒有1秒後悔過

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遛狗示意圖。（圖／AI生成）
遛狗示意圖。（圖／AI生成）

英國30歲女子伊絲特（Liz East）曾在法律業工作，長時間工時與通勤讓她逐漸質疑這種生活是否適合自己，最終毅然離開企業法律職場，轉行經營遛狗事業。她表示，如今每天遛20-30隻狗，工作時間約只有過去一半，每月收入反而增加「數千英鎊」，讓她直言：「我很喜歡現在的工作。」

People報導，伊絲特曾花4年擔任刑事辯護案件的法律助理，之後短暫從事顧問工作。她原本夢想成為刑事辯護律師，但工作內容從行政事務、出庭，到前往監獄與客戶會面，繁重工作讓她感到身心俱疲。

「刑事辯護工作很多，真的很消耗人。」伊絲特說。她回憶，過去每天工作時間可能超過12小時，再加上往返倫敦的通勤，整體行程又增加約2小時。「我覺得自己看起來比實際年齡老，每天都在想：『這就是我的人生嗎？』」

她也不適應企業職場文化，尤其倫敦生活常被期待下班後與同事喝酒、社交，有時晚上9、10點才能回到家。「這不是生活，壓力太大，而且很多人並不享受，只是因為薪水不錯，所以一直留下來。」

促使她考慮轉行，是丈夫本身從事遛狗及狗狗寄宿服務，而且非常熱愛自己的工作。「我就想，為什麼我每到周末都在害怕上班，還要工作這麼長時間？」

如今她每天大約出門4趟，平均照顧20至30隻狗，每隻狗每小時收費約19英鎊，每天收入約400至530英鎊。

這項轉變也引來部分質疑，有人認為她花了多年時間讀書、進入法律業，最後卻「只是去遛狗」。伊絲特說，有些人甚至認為她浪費了6年時間，但她認為過去累積的經驗仍在日常生活中派上用場。

外界也常認為遛狗收入應該遠低於法律工作，但伊絲特表示情況恰恰相反：「人們以為遛狗的人收入很低，但其實我現在賺得更多。」她說，目前每月收入比過去從事企業工作時多出「數千英鎊」，工時卻只有以前的一半。

不過，伊絲特強調，收入增加並不是投入這個行業的唯一理由。「你應該是因為喜歡待在戶外、喜歡和狗相處才做這件事。」她說，自己每天都很期待起床工作。

雖然法律學位仍讓她保有重返原職業的選擇，但伊絲特目前沒有回頭的打算。「我永遠都有這個學位，將來也可以回去，但我不認為自己會回去，因為我太喜歡現在做的事了。」

對於考慮轉換跑道的人，她給出的建議很簡單：「人生很短，不要留在一份讓你不快樂的工作裡。做出改變，勇敢去做。我到現在沒有一秒後悔過。」

精華 FAQ

  • 她在法律職場長期面臨超時工時、通勤與高壓文化，感到身心俱疲，也不喜歡下班後還得應酬社交，最後因為丈夫從事遛狗工作而受到啟發，決定轉行。

  • 伊絲特目前每天大約出門4趟，照顧20至30隻狗，每隻狗每小時收費約19英鎊，單日收入約400至530英鎊，月收入也比過去多出數千英鎊。

  • 她認為外界不必以學歷或職業光環評價人生，法律經驗仍能幫助日常生活，而且自己現在更快樂、工時更少、收入更高，因此完全沒有後悔。

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