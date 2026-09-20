退休夫婦為省稅金毅然搬離伊州 7年後總資產逾300萬元

一對夫婦決定從伊利諾州搬到亞利桑那州，並將每年省下的房地產稅投資股市，七年後總資產超過3百萬元。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 退休夫婦搬離伊州後，每年房地產稅少繳約1萬元。

退休夫婦搬離伊州後，每年房地產稅少繳約1萬元。 重點二： 維蒂托把省下的稅金投入股市，7年累積資產破300萬元。

維蒂托把省下的稅金投入股市，7年累積資產破300萬元。 重點三：搬家不只節稅，也讓他們享受溫暖氣候與新社區生活。

維蒂托（Earl Vittitoe）夫婦在63歲時做出改變人生的決定，他們從伊利諾州 華盛頓搬到亞利桑那州奧羅谷（Oro Valley），每年房地產稅省下約1萬元，維蒂托將省下的稅金用於投資股市，七年來累積總資產已超過300萬元。兩人表示不後悔搬家，不只是節稅，也愛上當地較溫暖的氣候與社區。

International Business Times報導，兩人搬到亞利桑那州後，每年房地產稅從超過1萬3000元降低至約3600元，但維蒂托並沒有把這筆錢花掉，而是用於投資股市，現今帳面數字已超過10萬元，夫妻的總資產超過3百萬元，而今年支出預計約為11萬8000元；所以10萬元並非省下的稅款，而是每年房地產稅差額與後續市場成長累積的投資價值。

亞利桑那州的個人所得稅率為2.5%，而伊利諾州為4.95%，但對於退休 族來說比較兩者的所得稅率不是那麼單純，亞利桑那州通常會對退休收入課稅，不過有特定項目適用免稅與扣除額，當維蒂托達73歲，開始從個人退休帳戶提領金額時，預期這一差異會產生影響。

金錢只是原因之一，維蒂托原本在一家大型製造公司工作，工作內容是設計追蹤零件的電腦系統，與製造所需的軟體，他在59歲時接受了自願離職方案，夫婦曾考慮搬到夏威夷，因為維蒂托曾在該地讀高中。

2015年維蒂托的阿姨搬到奧羅谷，讓兩人的計畫改變了，他們造訪當地後，愛上附近設有游泳池和高爾夫球場的55歲以上社區。維蒂托很喜歡當地較溫暖的氣候，他回憶起將除雪機送給伊利諾州一位朋友時，感到很開心。在奧羅谷，維蒂托會舉重，有時會趁亞利桑那州的高溫來襲之前運動，在清晨5點沿著當地自行車道騎車；他也擔任屋主協會（homeowners association）會長，花時間參加會議與處理電子郵件。

維蒂托夫婦的總資產價值超過300萬元，其中約200萬元存於個人退休帳戶中，另外約100萬元存於應稅證券帳戶中，他們手邊會保留約8萬元的美金，其餘大部分用於投資股票，兩人的羅斯個人退休帳戶（Roth IRA）中包含約17萬元的高成長型投資，如Nvidia和SpaceX。

兩人的傳統個人退休帳戶和應稅帳戶包含配息股票，每年可產生約18萬9000元的收入，維蒂托將大部分股息收入再投資。而兩人每年社安金能領取約6萬元，而維蒂托的退休金再提供4萬元，他們今年預期支出為11萬8000元，其中旅遊支出佔約3萬元。

維蒂托夫婦的經歷顯示，搬遷至稅率較低的州，不代表所有退休開支都會減少，兩人在亞利桑那州的汽油開銷增加了，但雜貨開銷卻減少。他們沒有債務，並將大部份預算花在旅遊上；更大的變化是運用房地產稅減少而省下的資金，維蒂托沒有單純把每年約1萬元的差額花掉，而是拿來投資。七年下來，這些資金加上投資收益，帳面數字已超過10萬元。

維蒂托夫婦說，不後悔搬離伊利諾州，因為搬家不僅讓房地產稅帳單金額減少，更帶來不同氣候、新的社區，還有一筆原本得用於支付房地產稅，現在卻大幅成長的資金。