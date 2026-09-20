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好市多水果不再划算？華人改逛別家超市「買得少反而更省」

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在美華人認為，好市多部分生鮮商品價格優勢縮小，大份量反而可能造成浪費。超市水果示...
在美華人認為，好市多部分生鮮商品價格優勢縮小，大份量反而可能造成浪費。超市水果示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

灣區華人討論好市多水果與生鮮不再划算，認為大份量若吃不完會浪費；因此改買較合適份量，並比較各超市價格與新鮮度。

美國好市多(Costco)以大包裝及高性價比著稱，但一名居住灣區的小紅書華人網友「傷心的男孩」近日表示，自己已不再到好市多購買水果，轉往Whole Foods(全食超市)選購，並幽默寫道：「生活已經很酸了，買點水果嚐嚐甜味不過分吧。」貼文引發熱議，不少在美華人認為，好市多部分生鮮商品價格優勢縮小，大份量反而可能造成浪費。

「傷心的男孩」透露，過去常在好市多購買黃瓜、草莓及肉類，但經常來不及吃完便腐壞，只能將部分商品丟棄。即使包裝標示的單位價格較低，實際計入損耗後未必省錢。他也發現，好市多的肋眼牛排每磅約18.99美元，與一般超市價格相近，若小家庭一次必須購買4至5磅，便失去大量採購的意義。

留言區有網友分享，日前在Trader Joe's購入一大盒有機藍莓僅8美元多，容量與好市多相近；也有人比較Sam's Club後發現，相同巧克力在好市多售13美元、Sam's Club為11美元，相同冰淇淋則分別為16美元及13美元。部分消費者因此將好市多的採購範圍縮減至衛生紙、廚房紙巾、保鮮膜、礦泉水及堅果等保存期限較長的商品，雞蛋、烤雞及部分肉品則視價格偶爾購買。

水果品質也是討論焦點。多名網友表示，曾遇過草莓不甜、藍莓偏小、小番茄過酸，或大包水果吃到一半便開始腐壞；也有人稱蘑菇開封後已經發霉。不過，Whole Foods同樣並非完全不踩雷，有消費者買到外觀漂亮、內部卻已變黑的桃子及油桃。網友建議，若使用外送服務收到不新鮮商品，可拍照後在線上申請退款。

至於哪家超市最值得購買蔬果，留言並無一致答案。有人推薦Aldi、Walmart、WinCo及農夫市集，也有人認為Aldi水果同樣不夠新鮮，Whole Foods部分分店的商品也可能在架上放置過久。

綜合討論可見，對人口較少的家庭而言，大包裝不必然等於划算；依食用速度選擇適當份量、比較單價與新鮮度，才可能真正降低支出及食物浪費。

精華 FAQ

  • 因為好市多水果多為大包裝，對小家庭來說常吃不完就腐壞，扣除丟棄損耗後，實際花費未必比其他超市更便宜。

  • 留言者多認為衛生紙、廚房紙巾、保鮮膜、礦泉水與堅果等保存期較長的商品，較能發揮好市多大包裝的價格優勢。

  • 網友也比較 Trader Joe's、Sam's Club、Aldi、Walmart、WinCo 與農夫市集，建議依食用速度挑選份量，並兼顧單價與新鮮度。

華人 好市多 Costco

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