船隻老舊、有隱藏費用... 這五間郵輪被網友點名不再物有所值

郵輪之旅聽起來很夢幻，但有五間郵輪公司因船隻老舊、有隱藏費用等被網友點名不值得花錢購買行程。郵輪示意圖，與本新聞無關。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章點名5家被認為不再物有所值的郵輪公司。

文章點名5家被認為不再物有所值的郵輪公司。 重點二： 乘客抱怨隱藏費用、人手不足與服務品質下滑。

乘客抱怨隱藏費用、人手不足與服務品質下滑。 重點三：老舊船艦、過度擁擠與額外收費成主要負評。

郵輪 之旅聽起來很夢幻，買張船票就能享受美食、美景和各種娛樂設施，還可能在短時間內遊歷多國，但那些好到令人不敢相信的價格有時候並非如此，不少隱藏費用迅速累積，也有愈來愈多遊客抱怨郵輪工作人員不足，服務品質日漸下降，無法提供旅客期望的服務。說到令人失望的郵輪公司，Finance Buzz報導點名五間被旅客認為不再物有所值的郵輪公司。

1. 嘉年華郵輪（Carnival）

嘉年華郵輪在旅客間的評價不是太好，在商業改進局（Better Business Bureau）內充斥一星負評，乘客的抱怨百百種，從食物品質很差到員工服務態度不專業都有。

網友「Sufficient-Top2183」在Reddit上表示，他所認識的每一位搭過嘉年華郵輪的人都說，船上食物像品質低劣的路邊攤、娛樂節目很幼稚，還有很多失控的醉酒乘客。

嘉年華郵輪在今年9月1日起停用行之有年的VIFP會員忠誠計畫，改成名為「嘉年華獎勵」（Carnival Rewards）的全新積分制系統，這讓長年搭乘嘉年華郵輪的乘客很不滿，在新制度下，會員的積分不再取決於航行晚數，而是根據符合條件的消費來獲得「星級評定」（Status Qualifying Stars），且除了終身享有會員資格的鑽石級會員外，會員等級必須每兩年重新獲得，並非終身有效，對於那些多年來透過舊方式累積會員等級的乘客來說，這無疑是一種羞辱。

2. 挪威郵輪（Norwegian）

這間深受大眾喜愛的郵輪正逐漸失去吸引力，主要是價格不斷上漲，但服務體驗卻每況愈下。乘客反映，部分原因是因為人手不足；Reddit用戶「ClaraBow19891」在最近搭過領途號（Prima）後說他對挪威郵輪很失望，員工沒有問題，他們很努力，也盡力應對喝醉的乘客和奧客，但他們似乎人力緊張，每次去酒吧點酒都要等很久，每個酒吧都只有一到兩名調酒師，只有酒吧空無一人時才會很快。

挪威郵輪以價格實惠的飲品套餐聞名，但餐飲和酒水的價格仍越來越貴，目前在主餐廳用餐，除了前兩道主菜外，每道主菜都要收額外5元，客房送餐服務早餐每人限點一份熱食和一份冷食，全天供應的菜單每人限點兩道，需要更多的話要單獨點餐並支付額外費用。

Reddit用戶「Objective_Problem_90」說，他很愛挪威郵輪，甚至已訂了明年的行程，但5元的收費讓他開始感到惱火，之後郵輪還希望大家購買私人島嶼的額外飲品套餐，現在的客房服務限點制度讓他很生氣，因為他喜歡多點一兩道菜，他搭完下一次郵輪之旅後挪威郵輪就會失去他這個顧客。

3. 地中海郵輪（MSC Cruises）

地中海郵輪以價格漂亮聞名，但有些遊客說，雖然價格實惠但並不值得花錢。郵輪常很擁擠，例如地中海鴻圖號（MSC Grandiosa）的設計載客量在雙人入住的情況下為4842人，但滿載時最多可達6334人，這可能是因為其慷慨的18歲以下乘客免費入住政策，若有孩子同行，這是一大優惠，但同時也意味著嘈雜、排隊和到處都是小孩，乘客反映船上沒有只限成人使用的泳池可以逃離一切，連遊艇會（Yacht Club）都允許孩童進入。

和其他大型郵輪公司相比，地中海郵輪的娛樂選擇也稍嫌單調，一些熱門演出還要額外付費，再加上付費無線網路和其他零碎費用，總花費很快就累加起來，也難怪地中海郵輪在YouTube的郵輪與旅遊攻略頻道Tips for Travelers上，在大眾市場的郵輪公司中排名墊底，滿分5分只拿2.7分，在受測的25間郵輪公司中得分最低，一星評價最多。

4. 歌詩達郵輪（Costa Cruises）

歌詩達郵輪的航線遍布全球，但最有名的還是其歐洲航線，但別幻想可以來場奢華的地中海假期，有些乘客說歌詩達並非理想之選。

搭歌詩達郵輪似乎什麼都要收費，Reddit用戶「cutettog00」說，晚餐的水不是免費的，自助餐區才有免費的水，但晚餐時若想喝點什麼就要付費，「晚餐不供應水？」

也有人說，客服很難聯繫上，也有人抱怨預訂時有沒公開的費用，一名網友說，歌詩達讓他懷疑為什麼要訂這間郵輪來毀了自己的假期，他們藉由在船上強迫消費者額外付費來欺騙顧客，而不是在預訂時就收取所有費用。

5. 皇家加勒比國際郵輪（Royal Caribbean）

皇家加勒比郵輪在郵輪界是響噹噹的名字，但這不代表它是頂級郵輪，他們有些船例如老舊的海洋壯麗號（Grandeur of the Seas）就被乘客質疑是否應停航；Reddit用戶「SortFew7024」說，他勉強忍受了五個晚上，等不及想下船。

Reddit用戶「jade613」說，他今天剛下船，非常不推薦，船好像快解體，飲料機壞掉、門破損、壁紙剝落，他住的艙房牆上有奇怪的汙漬，第三層甲板上還有汙水臭味，讓他無法忍受。