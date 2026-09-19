2026年7部高熱度古裝劇排名出爐 「蘭香如故」直逼榜首

2026年古裝劇排行。圖為「蘭香如故」。(取材自豆瓣)

2026年古裝劇市場競爭激烈，先婚後愛、女性逆襲、重生復仇及奇幻探案等題材輪番登場。根據搜狐整理的綜合熱度排名，張凌赫 、田曦薇主演的「逐玉」以9882.6暫居冠軍，播出半年仍未被超越；剛上線不久的「蘭香如故」則快速攀升至9882.52，與榜首僅有些微差距，後續能否改寫排名備受關注。

第1名「逐玉」：熱度9882.6

「逐玉」由張凌赫、田曦薇主演，融合雙強、先婚後愛與家國成長元素。田曦薇飾演性格爽朗的屠戶之女樊長玉，為保護妹妹與家產，與落難侯爺謝征結為夫妻。謝征起初隱瞞身分，兩人在小鎮共同賣豬肉維生，也於平凡日常中培養感情。

隨著謝征的真實身分曝光，故事由市井生活轉向戰場與朝堂。男女主角不再只是彼此守護，而是攜手面對更大的危機，甜寵與高燃情節交錯，成為該劇維持高熱度的重要原因。

2026年古裝劇排行。圖為「逐玉」。(取材自豆瓣)

第2名「蘭香如故」：熱度9882.52

譚松韻、劉學義主演的「蘭香如故」上線3天便迅速累積討論度，原文指出，該劇不僅登上貓眼周榜第一，綜合熱度也直逼「逐玉」。故事以女性逆襲為主線，女主角沈嘉蘭原是大學士府千金，卻因家族一夕遭逢滅門，被迫借用僕人之女徐蘭香的身分活下來。

為追查家族真相，沈嘉蘭進入原本與自己有婚約的林家，從低等丫鬟做起。她一面隱藏身分、韜光養晦，一面憑藉智慧與管理能力逐步取得話語權，最終成長為林家當家主母，復仇與經營成長線成為主要看點。

第3名「雀骨」：熱度9876

侯明昊、艾米主演的「雀骨」同樣採用先婚後愛及權謀雙強設定。侯明昊開場手持火刀作戰的場面，以具有重量感的道具及近身動作呈現，營造出強烈的戰場氛圍，也迅速抓住觀眾目光。

艾米飾演的女主角精通機關與算術，遇到危險時具備自行破局的能力，並非單純等待男主角營救的角色。男女主角智商與行動力均在線，感情發展則建立在並肩解題與彼此認可之上，讓權謀及愛情線維持平衡。

第4名「百花殺」：熱度9871.7

「百花殺」由孟子義、何與主演，走重生、魂穿及大女主逆襲路線。女主角重生後進入昭寧郡主沈汐和的身體，不僅智勇雙全，還精通調香，並將香術化為保護自己、反擊敵人的特殊武器。

何與飾演的東宮太子蕭華雍表面孱弱，實際上是為了自保而刻意偽裝，暗中早已展開布局。兩名主角各有能力與目的，從相互試探走向合作，在權力中心共同破局，甜蜜互動與權謀交鋒兼具。

第5名「花開錦繡」：熱度9871.4

丁禹兮、鄧恩熙再度合作的「花開錦繡」，以逃亡旅程串起朝堂鬥爭與感情發展。鄧恩熙飾演的傅庭芸出身世家，卻被家族當成聯姻棋子，突如其來的變故更迫使她踏上逃亡之路。

男女主角在危機中互相扶持，一邊避開追捕，一邊捲入朝堂勢力角力。兩人都不是依賴對方的弱勢角色，而是在各自擅長的領域共同解決問題，同病相憐的處境也為感情線增添宿命感。

第6名「莫離」：熱度9861

白鹿、丞磊主演的「莫離」結合先婚後愛與古裝權謀，女主角葉璃並非傳統被家族犧牲的閨閣女子，而是離山舊案的遺孤。她曾被困山中8年，長期孤立的生活在心中留下創傷，甚至一度受到幻覺困擾。

葉璃奉旨嫁給定王墨修堯後，兩人從彼此戒備逐漸敞開心扉。墨修堯得知葉璃的過往後，以陪伴與理解慢慢治癒她的傷痛，感情線在權謀主線之外，也呈現兩名孤獨角色相互救贖的過程。

第7名「月鱗綺紀」：熱度9846

「月鱗綺紀」改編自「畫皮」，由郭敬明執導，集結鞠婧禕、曾舜晞、陳都靈及田嘉瑞等演員。劇集採用奇幻古裝與單元探案形式，以不同事件逐步展開人物祕密及故事全貌。

鞠婧禕與陳都靈飾演九尾狐姊妹，華麗妝造、空靈台詞及濃厚奇幻氛圍成為視覺焦點。除了美術與鏡頭風格，劇中亦加入懸疑推理元素，讓角色在調查案件的過程中揭開更深層的情感與身世糾葛。

2026年古裝劇排行。圖為「月鱗綺紀」。(取材自豆瓣)