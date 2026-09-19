我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰箱整理1小習慣 幫你省錢又減少食物浪費

沒綠卡、非公民無法享健保補助 恐10萬華人受影響

2026年7部高熱度古裝劇排名出爐 「蘭香如故」直逼榜首

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年古裝劇排行。圖為「蘭香如故」。(取材自豆瓣)
2026年古裝劇排行。圖為「蘭香如故」。(取材自豆瓣)

2026年古裝劇市場競爭激烈，先婚後愛、女性逆襲、重生復仇及奇幻探案等題材輪番登場。根據搜狐整理的綜合熱度排名，張凌赫、田曦薇主演的「逐玉」以9882.6暫居冠軍，播出半年仍未被超越；剛上線不久的「蘭香如故」則快速攀升至9882.52，與榜首僅有些微差距，後續能否改寫排名備受關注。

第1名「逐玉」：熱度9882.6

「逐玉」由張凌赫、田曦薇主演，融合雙強、先婚後愛與家國成長元素。田曦薇飾演性格爽朗的屠戶之女樊長玉，為保護妹妹與家產，與落難侯爺謝征結為夫妻。謝征起初隱瞞身分，兩人在小鎮共同賣豬肉維生，也於平凡日常中培養感情。

隨著謝征的真實身分曝光，故事由市井生活轉向戰場與朝堂。男女主角不再只是彼此守護，而是攜手面對更大的危機，甜寵與高燃情節交錯，成為該劇維持高熱度的重要原因。

2026年古裝劇排行。圖為「逐玉」。(取材自豆瓣)
2026年古裝劇排行。圖為「逐玉」。(取材自豆瓣)

第2名「蘭香如故」：熱度9882.52

譚松韻、劉學義主演的「蘭香如故」上線3天便迅速累積討論度，原文指出，該劇不僅登上貓眼周榜第一，綜合熱度也直逼「逐玉」。故事以女性逆襲為主線，女主角沈嘉蘭原是大學士府千金，卻因家族一夕遭逢滅門，被迫借用僕人之女徐蘭香的身分活下來。

為追查家族真相，沈嘉蘭進入原本與自己有婚約的林家，從低等丫鬟做起。她一面隱藏身分、韜光養晦，一面憑藉智慧與管理能力逐步取得話語權，最終成長為林家當家主母，復仇與經營成長線成為主要看點。

第3名「雀骨」：熱度9876

侯明昊、艾米主演的「雀骨」同樣採用先婚後愛及權謀雙強設定。侯明昊開場手持火刀作戰的場面，以具有重量感的道具及近身動作呈現，營造出強烈的戰場氛圍，也迅速抓住觀眾目光。

艾米飾演的女主角精通機關與算術，遇到危險時具備自行破局的能力，並非單純等待男主角營救的角色。男女主角智商與行動力均在線，感情發展則建立在並肩解題與彼此認可之上，讓權謀及愛情線維持平衡。

第4名「百花殺」：熱度9871.7

「百花殺」由孟子義、何與主演，走重生、魂穿及大女主逆襲路線。女主角重生後進入昭寧郡主沈汐和的身體，不僅智勇雙全，還精通調香，並將香術化為保護自己、反擊敵人的特殊武器。

何與飾演的東宮太子蕭華雍表面孱弱，實際上是為了自保而刻意偽裝，暗中早已展開布局。兩名主角各有能力與目的，從相互試探走向合作，在權力中心共同破局，甜蜜互動與權謀交鋒兼具。

第5名「花開錦繡」：熱度9871.4

丁禹兮、鄧恩熙再度合作的「花開錦繡」，以逃亡旅程串起朝堂鬥爭與感情發展。鄧恩熙飾演的傅庭芸出身世家，卻被家族當成聯姻棋子，突如其來的變故更迫使她踏上逃亡之路。

男女主角在危機中互相扶持，一邊避開追捕，一邊捲入朝堂勢力角力。兩人都不是依賴對方的弱勢角色，而是在各自擅長的領域共同解決問題，同病相憐的處境也為感情線增添宿命感。

第6名「莫離」：熱度9861

白鹿、丞磊主演的「莫離」結合先婚後愛與古裝權謀，女主角葉璃並非傳統被家族犧牲的閨閣女子，而是離山舊案的遺孤。她曾被困山中8年，長期孤立的生活在心中留下創傷，甚至一度受到幻覺困擾。

葉璃奉旨嫁給定王墨修堯後，兩人從彼此戒備逐漸敞開心扉。墨修堯得知葉璃的過往後，以陪伴與理解慢慢治癒她的傷痛，感情線在權謀主線之外，也呈現兩名孤獨角色相互救贖的過程。

第7名「月鱗綺紀」：熱度9846

「月鱗綺紀」改編自「畫皮」，由郭敬明執導，集結鞠婧禕、曾舜晞、陳都靈及田嘉瑞等演員。劇集採用奇幻古裝與單元探案形式，以不同事件逐步展開人物祕密及故事全貌。

鞠婧禕與陳都靈飾演九尾狐姊妹，華麗妝造、空靈台詞及濃厚奇幻氛圍成為視覺焦點。除了美術與鏡頭風格，劇中亦加入懸疑推理元素，讓角色在調查案件的過程中揭開更深層的情感與身世糾葛。

2026年古裝劇排行。圖為「月鱗綺紀」。(取材自豆瓣)
2026年古裝劇排行。圖為「月鱗綺紀」。(取材自豆瓣)

精華 FAQ

  • 張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》以9882.6暫居第1，播出半年仍未被超越；第2名《蘭香如故》為9882.52，兩者僅差0.08，差距非常接近。

  • 《蘭香如故》上線3天就快速累積討論度，不但登上貓眼周榜第1，綜合熱度也逼近《逐玉》。劇情主打女性逆襲、復仇與經營成長，話題性很強。

  • 榜單前7名幾乎都圍繞先婚後愛、雙強權謀、重生復仇、女性逆襲與奇幻探案等元素，顯示觀眾對兼具感情線、成長線與高燃衝突的古裝劇最買單。

張凌赫

上一則

放棄法律工作「轉行遛狗」她工時減半賺更多：沒有1秒後悔過

下一則

地板多久該拖一次？磁磚縫隙、過敏加劇透露「清潔訊號」

延伸閱讀

戲說從頭╱「蘭香如故」譚松韻淪戲精丫鬟 劉學義挑戰眼神戲

戲說從頭╱「蘭香如故」譚松韻淪戲精丫鬟 劉學義挑戰眼神戲
7部低開高走古裝劇 「雀骨」開局驚豔、這齣雙強愈看愈上癮

7部低開高走古裝劇 「雀骨」開局驚豔、這齣雙強愈看愈上癮
7部「先婚後愛」古裝劇推薦 白鹿、丞磊「莫離」雙強拉扯最帶感

7部「先婚後愛」古裝劇推薦 白鹿、丞磊「莫離」雙強拉扯最帶感
「早春晴朗」情節勾人...10部播放量破10億都市愛情劇 迪麗熱巴主演劇穩居冠軍

「早春晴朗」情節勾人...10部播放量破10億都市愛情劇 迪麗熱巴主演劇穩居冠軍

熱門新聞

網友分享，自己嘗試各種清潔家電，最後卻回歸最簡單的一次性靜電除塵拖把，直呼花掉的錢已足夠購買多年份的除塵紙。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

2026-09-13 19:55
美國人年均行駛1萬6550英里，約每年換三次機油。若車輛年行駛里程不足，機油仍會因氧化與吸收濕氣而變質，建議每六至十二個月更換一次。Image by Skica911 from Pixabay

汽車很少開？為何仍須定期更換機油

2026-09-13 14:36
專家說橄欖油瓶身上的light指的不是橄欖油是低脂或低卡，而是味道較淡。橄欖油示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Serkan Dinç）

橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思

2026-09-14 22:25
咖啡、咖啡豆示意圖。（圖／AI生成）

好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜

2026-09-14 20:25
自助旅行示意圖。(圖／AI生成)

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

2026-09-17 08:09
南瓜香甜可口，更含有β-胡蘿蔔素、膳食纖維等營養成分。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Gu Ko ）

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

2026-09-16 23:25

超人氣

更多 >
拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路

拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑
與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權
AI女星上英節目「突說粵語」主持人傻眼 製作人：她在炫耀啦

AI女星上英節目「突說粵語」主持人傻眼 製作人：她在炫耀啦