懶人包／漂泊海外的國寶回家了 盤點近年5次美國返還中國文物

中國駐美國大使謝鋒（中）和中國文化和旅遊部副部長饒權（左），與美國國土安全調查局助理局長馬約拉爾（左二）等人參觀美國即將返還中國的古生物化石。（取材自中國駐美大使館官網 ）

流失海外數十年甚至上百年的中國文物，又有一批踏上「回家」之路。

2026年9月，川習會前，美國一次向中國返還58件文物藝術品和古生物化石，其中包括百年前遭盜鑿、流落海外的山西天龍山石窟菩薩像，再度引發外界對流失海外中國文物的關注。

事實上，近年美國已多次向中國返還重要文物，從被盜後漂泊40年的西周青銅器、罕見的藏傳佛教文物，到流失近80年的戰國帛書，每件文物「回家」背後都有不同故事。

這些文物究竟如何流失？又為什麼能夠回到中國？以下從2024年至2026年五次代表性的返還事件，看看文物背後跨越數十年的流轉故事，以及中美政府、司法機構、博物館與民間持有人如何促成文物回歸。

近年從美國「回家」的文物。(世界新聞網整理)

2026年9月 川習會前 美一口氣返還58件

百年前遭劫菩薩像「回家」了

隨著9月24日川習會倒數之際，中國流失海外文物再傳回歸消息。2026年9月16日，中國駐美國大使館舉行文物返還交接儀式，美國國土安全調查局（HSI）「文化財產、藝術品與古物項目組」向中國返還58件文物藝術品和古生物化石，雙方並簽署交接證書。這次返還也被各界解讀可能是「川習會前釋善意」。

其中最受矚目的，是一尊來自山西天龍山石窟的菩薩像。天龍山石窟開鑿於東魏、北齊至隋唐時期，現存25座洞窟、500多尊造像。20世紀20年代，在日本古董商「山中商會」驅動下，石窟遭大規模盜鑿，超過240尊雕像被盜，幾乎所有造像頭部、甚至部分全身都被運往海外，如今散藏於日本、歐美博物館及私人收藏。這次返還的菩薩像，正是100多年前遭劫掠、流落海外的文物之一。

世界新聞網整理，圖片來源：極目新聞

美釋善意？中方：是兩國合作成果

這次返還的時間點格外受到關注。川習會擬於9月24日舉行；中國駐美大使謝鋒表示，此次文物返還是中美落實兩國元首2026年5月北京會晤共識的成果。中國國家文物局局長饒權也表示，這是兩國政府部門依據「限制中國文物非法入境美國」政府間諒解備忘錄展開的合作。這些外交意義屬於中方對此次返還的公開表述。

對天龍山石窟而言，這也不是第一次迎回流失文物。2020年，一尊被盜的隋代佛首經日本華僑捐贈回中國，成為天龍山石窟第一件回歸的被盜文物；如今又有一尊流失百餘年的菩薩像踏上歸途。

👉川習會前釋善意 美還58件中文物 遭劫山西菩薩像「回歸」

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2024年1月 漂泊40年 西周豐邢叔簋回歸

世界新聞網整理，圖片來源：國家文物局

一件被盜的國家一級文物

「豐邢叔簋」是一件西周青銅器，後經中國專家從造型、裝飾、銘文、鏽蝕及傷殘痕跡等方面鑑定，確認為原器，簋內底鑄有珍貴銘文，具有極高的歷史與藝術價值，認定為中國國家一級文物。

這件文物1984年11月從中國陝西省寶雞市博物館被盜，此後長期下落不明。直到2023年1月，中國國家文物局獲悉豐邢叔簋出現在美國紐約，隨即啟動追索程序，並蒐集相關證據。

無償歸還 持有人：做正確的事

這次返還較特別之處，在於最後並非透過司法沒收，而是由持有人主動配合。

中國國家文物局與持有人雷蒙德·金（Raymond King）及其母親溝通，兩人了解文物背後的盜掘背景與文化意義後，毅然決定無條件無償返還給中國政府，他表示，「我們在做正確的事」。2023年11月由中國駐紐約總領館先行接收保管，2024年1月22日在美國波特蘭舉行返還儀式；1月28日文物抵達北京，結束約40年的海外漂泊。

豐邢叔簋的回歸，為研究西周禮樂制度與青銅鑄造工藝提供關鍵實物。持有人無償返還的義舉，超越了商業利益與國界，深刻體現國際社會對原屬國文化主權的尊重。

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2024年4月 返還38件文物 多為藏傳佛教

佛像、佛塔、法器到罕見壁畫

2024年4月17日，中國國家文物局在中國駐紐約總領事館，接收由紐約曼哈頓地區檢察官辦公室返還的38件文物藝術品。

這批文物大部分屬於中國藏傳佛教文物，年代主要涵蓋元代至明清時期，種類包括佛塔、佛像、法器、佛教飾物等，材質則包含銅、泥、象牙與木材。當中的牙雕、木雕與壁畫殘片尤其罕見；其中四件壁畫殘片，專家從風格判斷可能是西藏阿里地區約16世紀的明代壁畫。

中美文物返還機制實際合作

這38件文物在2024年3月由紐約曼哈頓地區檢察官辦公室繳獲。中國國家文物局獲知後進行核查，並與中國駐紐約總領館及美方相關部門合作，最終完成返還。

這次返還還有一層制度上的意義：中美2009年首次簽署「防止中國文物非法入境美國」政府間諒解備忘錄，截至當時雙方已合作促成15批、504件／套流失美國的文物藝術品回歸；這38件文物也是2024年1月該備忘錄有效期再次順延後，雙方政府部門完成的第一次文物返還合作。

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2025年5月 流浪80年 戰國帛書終回家

世界新聞網整理，圖片來源：央視新聞

中國目前發現最早的帛書

2025年5月16日，美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館，正式將長沙子彈庫戰國帛書中的《五行令》與《攻守占》返還中國。

子彈庫帛書1942年出土於長沙子彈庫楚墓，是目前出土的唯一戰國帛書，也是迄今發現的中國最早帛書和首個具有典籍意義的古書，對古文字、古文獻、思想史與學術史研究具有重要價值。

帛書共分三卷，這次回歸的是第二卷《五行令》和第三卷《攻守占》，前者記載四時十二月宜忌，後者則涉及攻城、守城宜忌。

中國主動追索成功首例

子彈庫帛書1946年非法流失美國。後來史密森尼學會公布有關返還以非道德方式取得文物的政策文件，中國國家文物局抓住史密森尼學會推行「道德返還」政策的契機，隨即針對館藏的《五行令》《攻守占》啟動追索。

經過文物溯源、流轉歷史研究以及多輪磋商後，美方同意將兩件文物退出館藏並返還。這次回歸可以說是中國主動追索歷史上流失重點文物並取得成功的第一個案例，也成為以完整溯源研究支撐文物追索的重要案例。

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2025年10月 2000年前虎形牌飾 民間返還

一隻「青銅老虎」回家

2025年10月16日，中國駐美大使謝鋒代表中國政府，接收由美國民間機構代表、莫里斯藝術法律事務所創辦人莫里斯（Steven Schindler Morris）代為返還的一件「虎形牌飾」。

這件文物已有2000多年歷史，年代可追溯至春秋至戰國時期，具有典型的鄂爾多斯青銅藝術風格，是中國北方草原文物的重要代表，對研究中國古代草原文化及不同族群間的交流具有重要價值。

👉美民間返還中國文物 2000年前春秋戰國「虎形牌飾」將回家

美中緊張之際 民間主動返還

與前一次帛書返還不同，這次最大的特色是「民間」。

莫里斯藝術法律事務所是代表客戶將文物返還中國，報導並未披露原持有人的詳細身分與文物先前的完整流轉經過。中方表示，文物回歸後可以更完整展示其歷史、藝術及科學價值，並計畫透過展覽等方式向公眾介紹文物故事。

這也是2025年繼5月子彈庫帛書之後，中國駐美大使館第二次接收美方返還的重要文物；在當時美中關係緊張的背景下，美國民間機構主動促成文物歸國，體現了兩國人民對彼此文化的尊重，為中美人文交流與民間友好增添了積極溫暖的因素。

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