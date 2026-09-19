3生肖努力迎回報「正財運升溫」 有望加薪、接案增收入

屬豬者待人真誠、性格隨和，平時累積的人脈與信用，近期可望成為增加收入的重要助力。朋友、老客戶或合作夥伴可能主動介紹工作、提供訂單，甚至邀請參與具發展潛力的專案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Resume Genius ）

俗話說「偏財養人一時，正財養人一世」，相較充滿不確定性的意外之財，來自薪資、獎金、業績及穩定經營的收入，更能為生活帶來安全感。根據搜狐報導指出，近期屬牛、屬雞及屬豬者正財運逐步升溫，過去累積的實力、人脈與口碑有望轉化為實質回報，但仍需主動爭取並做好財務規畫，才能真正留下成果。

生肖牛：長期付出獲得看見 主業收入可望提升

屬牛者向來踏實勤奮，即使工作繁重、短期回報有限，也願意按照既定目標持續累積。近期這些看似低調的努力，有機會被主管、重要客戶或合作夥伴注意，不僅工作表現獲得肯定，也可能接觸核心專案，帶動薪資、獎金、業績分紅或接案收入成長。

不過，屬牛者容易埋頭苦幹，卻忽略適時呈現成果。建議整理具體績效及完成的專案，在合適時機主動向主管報告，也可合理爭取調薪、升遷與資源。努力固然重要，但讓決策者清楚看見自身價值，才能把付出轉化為實際收入。

生肖雞：精準掌握收支 靠效率與業績穩定聚財

屬雞者觀察細膩，對數字及細節具備較高敏感度。近期不僅工作效率有望提升，也更容易察覺流程中的問題，若能成功優化作業方式、降低成本或攻下棘手客戶，便可能為自己帶來獎金、抽成及其他正財回報。

除了積極增加收入，屬雞者近期的守財能力也有所提升，開始檢視零散支出、閒置會員與不必要消費。建議全面整理收支及資產配置，先預留緊急備用金，再評估符合自身風險承受能力的理財工具，避免因一時追求高報酬而承擔過度風險。

生肖豬：好人緣轉化為機會 合作共贏帶動收入

屬豬者待人真誠、性格隨和，平時累積的人脈與信用，近期可望成為增加收入的重要助力。朋友、老客戶或合作夥伴可能主動介紹工作、提供訂單，甚至邀請參與具發展潛力的專案，讓屬豬者不必凡事單打獨鬥，也能開拓新的正財來源。

這段期間適合維護舊客戶、深化合作關係，並以互利方式分配資源與成果。不過，「和氣生財」不代表毫無保留地投入金錢，涉及借貸、投資或利潤分配時仍應白紙黑字寫清楚，避免因人情模糊權責，反而影響原有關係。

其他生肖：處於蓄力階段 先強化能力與財務體質

至於屬鼠、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴及狗者，近期正財表現相對平穩，適合將重心放在專業進修、整理工作流程及累積作品成果。與其焦慮追逐短期收入，不如先提高自身競爭力，同時控制非必要支出，為下一波機會預留資金與行動空間。