10齣不開倍速精品短劇 「早春晴朗」24集剛剛好、壓軸神作僅12集

10部篇幅精簡、容易一追上癮的作品。左為「早春晴朗」、右為「獵罪圖鑑」。(取材自豆瓣)

AI摘要 文章摘要整理： 這篇報導整理10部集數精簡、節奏明快的劇集，從《早春晴朗》到《漫長的季節》，涵蓋多元題材，說明12至24集同樣能兼顧品質與完整故事。

近年電視劇動輒30至40集，不少觀眾追劇時習慣開啟倍速，甚至直接跳過支線情節。不過根據搜狐報導，市場上也逐漸出現兼具長劇製作品質與短篇節奏的作品，不同於短影音平台常見的直式微短劇，這類影集多以12至24集講完完整故事，涵蓋愛情、懸疑、犯罪及古裝題材。近期熱播的「早春晴朗」便以24集完成職場與愛情雙線，以下整理10部篇幅精簡、容易一追上癮的作品。

1.「早春晴朗」24集：井柏然、孫千

「早春晴朗」以24集篇幅描寫職場菜鳥尚之桃意外進入頂尖廣告公司，面對毒舌上司欒念的質疑與工作壓力，逐漸成長為能獨當一面的專業人才。劇情讓職場線與感情線同步推進，從相互磨合、彼此吸引，到觀眾熟悉的「上位者低頭」及追妻橋段，節奏明快、不顯拖沓。

2.「獵罪圖鑑」第一季20集：檀健次、金世佳

2022年播出的「獵罪圖鑑」被視為懸疑劇黑馬，由檀健次飾演畫像師沈翊，金世佳則飾演刑警杜城。兩人因一樁多年前的臥底刑警遇害案產生嫌隙，卻必須攜手偵破接連發生的案件。全劇案件密集、反轉頻繁，雙男主「貓系畫像師」與「犬系警察」的性格碰撞也成為看點。

3.「十二封信」12集：周翊然、王影璐

「十二封信」以12封跨越35年的信件，串連1991年與2026年兩條時空線。唐亦尋與葉海棠兩名孤獨少年在相處中彼此取暖，另一時空的余念與沈程則因父母牽涉命案，攜手追查真相。作品融合純愛、懸疑與時空設定，僅用12集揭開塵封往事，結局留下濃厚餘韻。

4.「開端」15集：白敬亭、趙今麥

「開端」將時間循環與公車爆炸案結合，講述遊戲架構師肖鶴雲與大學生李詩情在事故中死亡後，不斷回到爆炸發生前，試圖找出真相並拯救整車乘客。首集便多次進入循環，迅速建立危機感；人物背景與案件線索也隨每次重啟逐步拼合，15集幾乎沒有多餘支線。

5.「顯微鏡下的大明」14集：張若昀、王陽

「顯微鏡下的大明」將故事聚焦於明代萬曆年間的一項稅收爭議，從地方百姓、縣衙與州府，一路牽動戶部、首輔及皇權，各方利益彼此拉扯。全劇服裝、布景及人物造型講究，台詞暗藏玄機，角色也各有盤算，以14集呈現一場由小人物揭開的制度博弈。

6.「繁城之下」12集：白宇帆、寧理

古裝懸疑劇「繁城之下」從江南蠹縣發生的離奇連環命案展開，死者身分看似毫無關聯，現場卻都留下神祕文字。小捕快曲三更為調查師父遇害真相，逐步牽出20年前的舊案。前段看似緩慢的鋪陳，實際都為後續反轉埋下伏筆，實景拍攝與電影感運鏡亦獲得好評。

10部篇幅精簡、容易一追上癮的作品。圖為「繁城之下」。(取材自豆瓣)

7.「棋士」22集：王寶強、陳明昊

「棋士」把圍棋思維與犯罪題材結合，描述平凡圍棋老師崔業意外捲入信用社搶劫案，為求自保協助劫匪逃亡，之後更發現棋局中的布局與算計同樣可以運用在犯罪之中。當他逐漸走上歧途，身為警察的哥哥崔偉則試圖將他拉回正軌，兄弟也因此走向黑白對立。

8.「夏花」24集：言承旭、徐若晗

「夏花」每集約半小時，改編自小說「他站在夏花絢爛裡」，講述身患疾病的年輕女孩何冉，與歷經人生低谷的蕭寒相遇相戀。兩位主演相差21歲，選角公布時一度引發年齡差爭議，但播出後憑藉CP火花、唯美鏡頭及濃厚氛圍感扭轉部分評價，成為相對冷門的都市愛情作品。

9.「花琉璃軼聞」24集：徐正溪、孟子義

「花琉璃軼聞」披著朝堂權謀外衣，實際走的是輕喜劇與甜寵路線。花琉璃返京後面對各方試探，選擇以嬌弱形象掩飾真正實力，並與看似冷漠的太子姬元溯聯手破局。全劇調性輕鬆，孟子義的華麗造型與兩位主角鬥智鬥嘴的互動，成為主要追劇亮點。

10.「漫長的季節」12集：范偉、秦昊

「漫長的季節」全劇僅12集，原文所列豆瓣評分達9.4分。故事從王響與龔彪追查套牌計程車開始，意外連結至20年前的命案，王響為了替離世的兒子尋找真相，再度找上昔日刑警馬德勝。劇集穿梭不同年代，將懸案、家庭創傷與時代變遷交織在一起，前段帶有生活喜感，隨著線索展開逐漸顯露悲劇底色。

10部篇幅精簡、容易一追上癮的作品。圖為「漫長的季節」。(取材自豆瓣)

這10部作品集數雖短，題材及風格卻相當多元，從「早春晴朗」的都市職場愛情，到「開端」的時間循環、「繁城之下」的古裝探案，再到「漫長的季節」的命運悲歌，都證明篇幅縮短並不等於內容單薄。若劇本能做好取捨，12至24集同樣足以建立完整人物、講清故事，也更符合觀眾追求緊湊節奏的觀看習慣。