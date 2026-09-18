青蔥吃完別丟蔥白 簡單培育能吃好幾個月

料理剩下的蔥白可以透過玻璃罐水耕或種在土裡，很快就會重新生長，在家輕鬆就有新鮮的蔥葉可以食用。青蔥示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 青蔥切下蔥白後別急著丟，放入少量清水即可再生長。

青蔥切下蔥白後別急著丟，放入少量清水即可再生長。 重點二： 只要定期剪取需要部分，蔥葉可持續長出好幾個月。

只要定期剪取需要部分，蔥葉可持續長出好幾個月。 重點三：長到4至5英寸後建議移植土中，避免根部久泡水衰弱。

如果在家料理時常用到青蔥，別急著丟掉蔥白，放入裝有少量水中的容器內，青蔥就會重新開始生長，長出的綠色蔥葉可以隨時剪下食用，之後又會長出新的蔥葉，不用到超市買蔥，在家隨時都能吃到新鮮又美味的蔥葉。

Dengarden報導，Allrecipes近期上傳TikTok的短片，分享如何用裝水的玻璃容器培育青蔥，之後再移植到土裡，讓手邊隨時有新鮮青蔥使用。Dengarden的居家園藝 專欄作者霍奇（Natalie Hoage）說，她在家也是用這種方法培育青蔥。

網友「@Grambo1276」說，他會將青蔥放進窗台上的玻璃罐中，加入約1/2英寸高的水，只要罐中的水沒有乾涸，蔥就能持續生長好幾個月。他只剪下當下需要的部分，蔥會從切口處繼續生長，直到無法依靠水繼續生長為止，非常簡單。

Allrecipes網站上說，當新長出的蔥葉長到4至5英寸高時，就可以種到土裡，或是裝有優質培養土的花盆裡，換盆很重要，因為如果讓青蔥根部一直留在玻璃罐中，雖然一段時間內會繼續長出蔥葉，但植株最終會逐漸衰弱，並停止生長。

不論是種在土裡或花盆裡，只要剪下自己需要的部分，切口處就會繼續長出青蔥；如果不常剪，蔥葉可能會長得比超市賣的蔥還要大。霍奇說，她住在亞特蘭大，所以青蔥可以熬過冬季，但如果擔心冬天太冷，可以種在花盆裡並搬進室內；如果花盆不在窗邊，偶爾可以搬出去曬太陽。只要稍微澆點水，並放在陽光充足的地方，剩下的青蔥就會不斷生長，就像是廚房裡的魔法。

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