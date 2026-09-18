好市多迷你雙起司可頌烤8分鐘香氣滿屋 華人讚「好吃到離譜」

美國好市多近日推出一款迷你起司可頌捲，一盒共有9個，內餡結合布里起司（Brie）及艾曼塔瑞士起司（Emmental），得到網友盛讚。可頌示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Amine Kübranur Çakıroğlu）

AI摘要 文章摘要整理： 美國好市多推出迷你雙起司可頌，華人網友實測烤8分鐘後外酥內軟、奶香濃郁，並在留言區引發回購與各地門市尋貨討論。

美國好市多 (Costco )近日推出一款迷你起司可頌捲，一名小紅書華人 網友「幸運7」隨手購入後大感驚喜，稱產品可能為近期上架新品，一盒共有9個，內餡結合布里起司（Brie）及艾曼塔瑞士起司（Emmental），加熱時奶油與起司香氣充滿整間屋子，家中大人、小孩都相當喜歡。

「幸運7」表示，她原本只打算將這款小點心當作早餐，或在下午搭配咖啡享用。依照包裝指示放入烤箱加熱約8分鐘後，外層變得金黃酥脆，內部起司也恰好融化。可頌並非柔軟麵包質地，而是具有層次分明的酥皮，咬下時能感受到明顯脆度。

風味方面，布里起司較為柔和，帶有濃郁奶香；艾曼塔起司則增添淡淡堅果氣息，兩者融化後與奶油酥皮形成鹹香組合。「幸運7」指出，每個可頌體積不大，吃起來比一般大型可頌負擔稍低，適合當作早餐、下午茶，或孩子放學後的加餐。

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針對購買位置，「幸運7」補充是在冷藏區的麵包、糕點貨架附近，有些分店可能與炒烏龍麵、豆腐及泡菜等冷藏食品放在相近區域。另有網友分享，如果不想使用烤箱，也能直接放進平底鍋，不加油並以小火慢煎，同樣可讓外皮恢復酥脆。

留言區有消費者表示已經回購，「幸運7」也笑稱一盒很快便吃完，後悔當初買得太少。不少加拿大網友則關心當地是否上架，有人稱已在安大略省看到並購入，也有人仍在詢問溫哥華販售門市。由於好市多各地庫存與陳列位置不同，想嘗鮮的消費者可先查詢當地門市供貨情況。