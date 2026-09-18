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好市多迷你雙起司可頌烤8分鐘香氣滿屋 華人讚「好吃到離譜」

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美國好市多近日推出一款迷你起司可頌捲，一盒共有9個，內餡結合布里起司（Brie）...
美國好市多近日推出一款迷你起司可頌捲，一盒共有9個，內餡結合布里起司（Brie）及艾曼塔瑞士起司（Emmental），得到網友盛讚。可頌示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Amine Kübranur Çakıroğlu）

AI摘要

文章摘要整理：

美國好市多推出迷你雙起司可頌，華人網友實測烤8分鐘後外酥內軟、奶香濃郁，並在留言區引發回購與各地門市尋貨討論。

美國好市多(Costco)近日推出一款迷你起司可頌捲，一名小紅書華人網友「幸運7」隨手購入後大感驚喜，稱產品可能為近期上架新品，一盒共有9個，內餡結合布里起司（Brie）及艾曼塔瑞士起司（Emmental），加熱時奶油與起司香氣充滿整間屋子，家中大人、小孩都相當喜歡。

「幸運7」表示，她原本只打算將這款小點心當作早餐，或在下午搭配咖啡享用。依照包裝指示放入烤箱加熱約8分鐘後，外層變得金黃酥脆，內部起司也恰好融化。可頌並非柔軟麵包質地，而是具有層次分明的酥皮，咬下時能感受到明顯脆度。

風味方面，布里起司較為柔和，帶有濃郁奶香；艾曼塔起司則增添淡淡堅果氣息，兩者融化後與奶油酥皮形成鹹香組合。「幸運7」指出，每個可頌體積不大，吃起來比一般大型可頌負擔稍低，適合當作早餐、下午茶，或孩子放學後的加餐。

▲ 影片來源：Instagram＠costcoaisles（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

針對購買位置，「幸運7」補充是在冷藏區的麵包、糕點貨架附近，有些分店可能與炒烏龍麵、豆腐及泡菜等冷藏食品放在相近區域。另有網友分享，如果不想使用烤箱，也能直接放進平底鍋，不加油並以小火慢煎，同樣可讓外皮恢復酥脆。

留言區有消費者表示已經回購，「幸運7」也笑稱一盒很快便吃完，後悔當初買得太少。不少加拿大網友則關心當地是否上架，有人稱已在安大略省看到並購入，也有人仍在詢問溫哥華販售門市。由於好市多各地庫存與陳列位置不同，想嘗鮮的消費者可先查詢當地門市供貨情況。

精華 FAQ

  • 它一盒有9個，內餡結合布里起司與艾曼塔瑞士起司，烘烤後外層金黃酥脆、內裡起司融化，兼具奶香與堅果風味，適合早餐或下午茶。

  • 依包裝指示放入烤箱約8分鐘後，外皮明顯變脆、層次分明，內部起司剛好融化，咬起來有酥度且不會過於厚重，讓人覺得好吃又方便。

  • 文章指出商品多在冷藏區麵包糕點貨架附近，也可能與其他冷藏食品相鄰；若沒烤箱，也可用不加油的平底鍋小火煎，讓外皮恢復酥脆。

好市多 華人 Costco

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