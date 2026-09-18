44歲男「存夠錢」開心離職 4個現實讓他退休計畫大挫敗

專家提醒，考慮兼職型FIRE時，不能只根據目前的資產與支出做決定，必須充分考量物價上漲與長期的資金抗風險能力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 44歲男子選擇兼職型FIRE後，因低估稅費與社保支出而失算。

44歲男子選擇兼職型FIRE後，因低估稅費與社保支出而失算。 重點二： 自由接案收入不穩，加上投資虧損，使資產在5年內大幅縮水。

自由接案收入不穩，加上投資虧損，使資產在5年內大幅縮水。 重點三：重返職場後年薪腰斬，顯示離職前需評估長期抗風險能力。

結合資產投資與工作收入的「兼職型FIRE」近年備受關注，然而若缺乏周詳穩健的財務計畫，極可能帶來無法承受的風險。日本媒體「THE GOLD 60」分享了一位男子在44歲時選擇兼職型FIRE，因低估稅金與社會保險 支出，且遭遇投資虧損以及個人事業收入不如預期，導致財富縮水。最後重返職場，卻面臨年收入砍半的嚴酷現實。

根據報導內容，今年49歲的阿武（化名）5年前選擇早期退休 時，任職於大型製藥公司，年收入約1,200萬日圓（約7.7萬美元）。加上每月約有5萬日圓（約320美元）的副業收入，存款、投資與退職金等資產達5,000萬日圓（約32萬美元）。

當時阿武認為若以4%年化報酬率進行投資，5,000萬日圓本金預計每年可獲得200萬日圓（約12,800美元）收益。將副業當成本業做，每月收入一定會增加，於是申請自願離職，正式展開兼職型FIRE生活。

報導指出，第一年阿武以自由寫手的身分接案，每個月營業額只有5～10萬日圓（約320～640美元），第二年後仍未見起色。轉為自由工作者後，各項經營成本也浮上檯面，包括稅金、社會保險費、設備器材費、通訊費與服務訂閱費等。雖然阿武也試著去打工和跑外送，每個月仍面臨10萬日圓（約640美元）以上的虧損。

不僅如此，阿武急於賺錢，投資新事業卻損失超過1,000萬日圓（約64,000美元）。加上股市下跌，手頭資產快速縮水。5年後，資產餘額僅剩1,500萬日圓（約96,000美元）。

眼看資產持續縮水，阿武意識到「再這樣下去很危險」，於是決定重返職場。由於阿武離開職場已經有一段時間，很難找到與退休前一樣的工作，最後雖成功再就業，但年收入不到過去的一半。阿武不禁感嘆：「當初以為五千萬已足夠，我的想法太天真了……」

理財規劃師辻本剛士針對阿武的案例，提醒兼職型FIRE容易忽略的風險。跨足新事業時，必須從零開始建立業績與客戶關係，無法維持穩定收入。成為自由工作者後，必須自行負擔所有開銷。此外，外在環境的變化也不可忽略，物價上漲、居住修繕費用增加可能拉高生活成本，投資失利則直接影響資產本金。

辻本強調，兼職型FIRE是擺脫公司束縛、追求自由工作的選項之一。一旦離開公司，就不能保證還能回到先前的工作狀態或收入水準。千萬不能只根據目前的資產與支出做決定，必須充分考量物價上漲與長期的資金抗風險能力。