致敬鄉村音樂傳奇 美、加湧現20座桃莉芭頓玉米田迷宮

其中一個迷宮位於康乃狄克州布魯克菲爾德（Brookfield）Twins BBQ餐廳旁的廣闊玉米田中，距離紐約東北方約55英里。美聯社

今年秋天，桃莉芭頓 （Dolly Parton）燦爛的笑容與一頭蓬鬆的波浪長髮，將為美國與加拿大 各地的田野增色不少。美聯社報導，20座農場特別設計了大型玉米田迷宮，向這位已故的鄉村音樂傳奇人物、演員及慈善家致敬，並為她的「想像力圖書館」（Imagination Library）籌募資金，該計畫目的在為5歲以下兒童每月免費郵寄一本優質童書。

這位以「Jolene」一曲聞名的音樂天后於8月25日在田納西州納什維爾（Nashville）因癌症 過逝，享年80歲，她的離世引發了如潮的悼念行動；從推動將這座「鄉村音樂之都」的機場更名為桃莉芭頓機場，到「9 to 5」、「Islands in the Stream」以及她眾多其他熱門歌曲線上串流量的激增。

如今，她將以玉米田迷宮的形式被永誌不忘，這些迷宮遍布從阿拉巴馬州到加州、從俄亥俄州到德州約十幾個州，以及加拿大的兩個省。多數迷宮還設有以芭頓為主題的問答遊戲、拍照打卡點及其他活動。

迷宮計畫在她過世數月前便已規劃

負責設計這些迷宮的猶他州諮詢公司The Maize創辦人赫伯斯特（Brett Herbst）稱芭頓為「真正的美國瑰寶」。他表示，芭頓對世界產生的影響以及她對農業的熱愛是無法估量的，而以玉米田迷宮向她致敬的舉動，如今更賦予了新的意義與價值。

該公司表示，這些迷宮早在芭頓過世數月前就已著手籌備，是其年度活動的一部分，旨在向鄉村音樂最耀眼的明星致敬。過往的受表彰的還有2023年的蕾芭·麥肯泰爾（Reba McEntire）、2024年的路克·布萊恩（Luke Bryan）以及2025年的萊尼·威爾遜（Lainey Wilson）。

芭頓成長於田納西州貧困鄉間，她在過世前曾感謝主辦單位對其慈善事業的支持。在The Maize提供的聲明中，她鼓勵人們在今年的鄉村音樂玉米田迷宮中迷失方向，享受一點樂趣、歡笑，並為迷路找到一個好的理由。

玉米田致敬之作如今賦予更深意義

其中一個迷宮位於康乃狄克州布魯克菲爾德（Brookfield）Twins BBQ餐廳旁的廣闊玉米田中，距離紐約東北方約55英里。芭頓的肖像朝天而立，周圍環繞著「多莉」和「美國瑰寶」字樣，以及一串星形圖案。

與丈夫共同經營這家餐廳的加洛普（Danielle Gallop）指出，在參加去年於芭頓共同擁有的田納西州主題公園「多莉山」（Dollywood）舉辦的玉米田迷宮大會之前，她對芭頓所知不多，但這次經歷給她留下了深刻印象。

加洛普說，他們詳述了她的正直品格、她經營所有事業的方式，以及她有多聰明、慷慨、善良，而且真的非常有道德且謙遜，這些正是成為企業經營者所期許的特質。她表示，芭頓的離世讓今年向她致敬的活動更具意義，「她真是個傳奇人物」。

迷宮路線頗具挑戰

史蒂芬妮·陳（Stephanie Chen）和年幼的兒子威廉（William）是穿梭於芭頓迷宮的遊客之一。他們說，最簡單的部分是穿越那段用大寫字母拼出的「Dolly」區域，「因為只有一條路可走」。

加洛普表示，最棘手的部分是芭頓的頭髮。她指出，芭頓的頭髮很多，根本不知道下一個小出口會在哪裡，「我迷路了好幾次」。

迷宮體驗中最難忘的部分是，看到遊客為了這個場合精心打扮。加洛普說，有人穿著牛仔靴、戴著牛仔帽，還穿著桃莉芭頓的T恤；看到大家對她傾注如此多的愛，真的太棒了。

芭頓的肖像朝天而立，周圍環繞著「多莉」和「美國瑰寶」字樣，以及一串星形圖案。美聯社