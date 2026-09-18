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MLB／大谷翔平恢復良好 道奇高層曝有望例行賽尾聲歸隊

中央社／紐約17日電
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道奇高層表示，大谷翔平有望在例行賽尾聲復出。（路透）
道奇高層表示，大谷翔平有望在例行賽尾聲復出。（路透）

美國職棒洛杉磯道奇棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）今天向媒體表示，日籍名將大谷翔平預計在季後賽開打前的例行賽尾聲復出。

體育新聞媒體Field Level Media報導，道奇今天在客場以8：2擊敗辛辛那提紅人隊、成功於國聯西區封王後，佛里曼表示：「我預期他會在例行賽期間歸隊。」

大谷翔平目前因左膝與右手二頭肌傷勢，加上頸部痠痛問題，正列入為期15天的傷兵名單。

佛里曼表示，充分休息有助大谷翔平的傷勢復原，並稱「他目前狀況很好，恢復十分順利」。

佛里曼這番說法，與道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）本週稍早的談話一致；羅伯茲也預期，大谷翔平將在季後賽開打前，先出賽幾場例行賽。

由於大谷翔平是「二刀流」球員，依規定至少須在傷兵名單待滿15天，最快可於9月23日重返出賽名單。屆時道奇例行賽只剩5場比賽，包括主場迎戰聖地牙哥教士隊，以及客場對上舊金山巨人隊。

大谷翔平本季預計不會再登板投球，但道奇希望他的打擊火力能重返先發打線。

大谷翔平最近一次出賽是9月7日，而且在最後13場比賽49打數僅敲出6支安打，打擊率只有1成22，不僅沒有全壘打及打點，還吞下21次三振。

羅伯茲今天在賽前表示，大谷翔平「已沒有疼痛感，復健訓練也按部就班進行。我還不清楚他確切的復出時間點，但目前聽到的消息都相當正面。」

精華 FAQ

  • 佛里曼表示，他預期大谷翔平會在例行賽期間歸隊，且很可能是在季後賽開打前先出賽幾場，球隊對他的恢復狀況相當正面。

  • 大谷目前因左膝與右手二頭肌傷勢，加上頸部痠痛，被列入15天傷兵名單；依規定最快要到9月23日才能重返出賽名單。

  • 道奇本季預計不會讓他再登板投球，而是希望他先恢復打擊火力，回到先發打線，為季後賽前的最後幾場例行賽提供火力。

道奇 大谷翔平 MLB

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