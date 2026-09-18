懶人包／HYROX耐力賽北京站飄屎味 最後怎麼收的場？

女選手大便失禁依然繼續比賽。（取材自微博）

一場健身耐力賽的意外，在六天內從網路熱議滾成國際體育倫理爭議：澳洲 女將在賽道上失禁卻堅持完賽奪冠，賽後一句「贏了就是贏了」點燃眾怒，最後以退賽、退費、官方連番道歉收場。

1.事發：女選手失禁仍完賽奪冠，賽道與器械遭汙染

爭議發生在2026年9月12日HYROX北京站的女子「精英單人組」。澳洲選手、世界紀錄保持人喬安娜•維特日克（Joanna Wietrzyk）比賽中突發嚴重腹瀉失禁，排泄物沾染雙腿、賽道地毯與器械。

據紐約時報 報導，事發於北京國家速滑館，她當時正在做波比跳與負重弓步，身邊還有100多名參賽者，許多人隨後仍須經過同一區域、使用同一批器材。現場工作人員未即時介入或暫停比賽，她最終帶著穢物完賽奪冠。中通社報導引述指出，後續逾1000名參賽者仍在受汙染的場地上比賽。

➤HYROX北京站／澳洲女選手失禁 滿腿排泄物完賽…還奪冠

女選手大便失禁依然繼續比賽。（取材自微博）

2.引爆：一句「A win is a win」惹怒健身圈

賽後她在社群平台發文「贏了就是贏了」（A win is a win），並分享一張看似在醫院病床上的照片；該貼文後已不可見，她也關閉所有留言。影片瘋傳後，批評湧向主辦方與選手。

北京站參賽者喬·何向「紐時」描述看台上的情景：所有人都看得到她腿上有排泄物，卻沒人出聲、也沒人提醒後方選手讓開，「感覺就像什麼都沒發生一樣」。他強調不希望選手被霸凌，但批評主辦方：「我們花錢是為了身處安全環境。」

3.官方回應失準：央視開砲，全球聲明反招批評

9月14日，中國官媒央視評論指真正的體育拚搏不應罔顧公共衛生與他人權益，認為事件折射出行業高速擴張下效益與規範的矛盾，暴露部分商業賽事規則體系不健全。

同日HYROX全球聲明稱，因精英與大眾賽事方案混淆，導致生物汙染防護流程出現歧義；但同時強調憤怒不應針對運動員，網暴者將被永久禁賽。此舉反招更多批評，網友質疑聲明傲慢、威脅發聲者，認為賽事方不能只對精英運動員負責。

➤贏就是贏？HYROX選手失禁完賽 央視批罔顧公共衛生

Joanna Wietrzyk賽後PO文稱「贏就是贏」，引發爭議。（取材自微博）

4.道歉與退費：兩類選手全額退還報名費

創始人之一菲爾斯特（Moritz Fuerste）在社群道歉，坦承HYROX「犯了錯誤，沒有在比賽中立即反應」。16日HYROX中國發出致歉信，承認未能及時安排涉事選手離開賽道，宣布兩類選手全額退費：9月12日14時40分前已出發但尚未完賽者，以及當日14時40分至20時40分批次出發的所有運動員。官方同時更新「生物汙染應急處置預案」，新增賽道管理、賽事暫停、現場干預及成績判定規則。多數選手報名費為100美元出頭。

9月17日，喬安娜•特日克發表聲明，向「中國人民、競爭對手、觀眾及HYROX主辦方」致歉，宣布追溯性退賽並放棄積分，坦言「回想起來，我後悔當初沒有選擇退賽」。

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5.爭議核心：該由誰喊停？

運動營養師穆加爾指出，劇烈運動中突然排空腸道並非罕見，但HYROX是室內賽事、共享器械，「主辦方應該主動叫停」。精英選手里奇•·萊恩則認為可以理解「運動員隧道視野」，退賽會影響生計與參賽資格。教練吉布尼強調，賽事有醫療人員、裁判與官員，「我不認為該由運動員自己決定是否繼續」，並提醒社群媒體剝離了大量背景，人們看一小段影片就評判選手。

HYROX於2017年在德國漢堡創立，30個國家逾150萬人參加過至少一場比賽，賽事使用划船機、負重雪橇等共享設備，向來有不准吐痰、不准往頭上倒水等嚴格規則。健身內容創作者佩雷斯擔心，這次事件恐勸退想嘗試第一場比賽的新人。