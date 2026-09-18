已讀亂回好心累...4生肖職場溝通易踩雷 高情商回覆有解

屬兔的人個性較為溫和，工作上遇到事情時，常常不希望增加別人的負擔，因此容易把「都可以」掛在嘴邊。然而，這樣的回答有時反而讓人不知道你的實際狀況。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich ）

職場上，工作訊息「已讀不回」或回覆方式不恰當，都可能讓原本順暢的溝通突然卡住。有些人明明出於好意，卻因為說話太直接、太客氣或缺乏重點，無意間讓主管或同事感到不舒服。其實，高情商的溝通不一定要說很多，而是讓對方清楚知道自己的想法，也知道接下來可以怎麼做。「搜狐網」命理文章分析，4個生肖在職場溝通上較容易踩到這類地雷，與其只有一句「我知道了」、「都可以」或「不行」，不妨多補充一點背景、時間與解決方式，讓「已讀」真正成為有效溝通的開始。

生肖牛

屬牛的人做事踏實、認真負責，在職場上通常給人可靠的印象，不過有時回覆訊息過於簡短，容易讓人感覺冷淡或缺乏互動。

例如專案例會中，主管詢問「這個客戶的需求誰跟進一下」，過去可能直接回答「我來」。若改成「主管，這個客戶的需求我之前有接觸過類似的，我整理完細節後第一時間提供給您，您再看看是否需要調整方向」，不但表達願意承接，也說明自己具備相關經驗與後續安排。多一點資訊與主動性，能讓主管更放心，也能減少同事對你「太強勢」的誤解。

生肖兔

屬兔的人個性較為溫和，工作上遇到事情時，常常不希望增加別人的負擔，因此容易把「都可以」掛在嘴邊。然而，這樣的回答有時反而讓人不知道你的實際狀況。

例如團隊詢問「誰來做這份周報」，明明有意願接下來，卻只回答「我都可以，看你們」。不妨改成：「我手上的XX專案這兩天收尾，如果時間來得及，我可以負責周報；如果比較趕，我也可以先幫忙把架構整理好。」既交代目前工作進度，也提出具體協助方式，比單純說「都可以」更有責任感，也讓團隊更容易分工。

生肖龍

屬龍的人做事乾脆、重視效率，遇到工作進度落後時，往往會直接表達自己的要求，但說得太過直接，容易讓同事感到壓力。

例如同事表示「這份資料下周給你可以嗎」，若直接回答「不行，明天要交」，雖然說明了需求，卻容易讓對方感覺被逼迫。若改成：「這份資料要用在下周的報告，如果這周能完成最好；如果時間比較趕，我們一起想辦法，我也可以幫忙核對表格。」同樣清楚表達時程要求，卻多了協調與合作的空間，適時放軟語氣，有助於維持團隊合作關係。

生肖羊

屬羊的人通常不喜歡把事情鬧大，面對客戶抱怨時，容易先道歉、安撫對方，希望趕快平息不滿。不過，如果只是不斷說「對不起」，卻沒有掌握問題本身，反而可能讓客戶更加不滿。

例如客戶反映「你們的產品有點小問題」，與其急著說「對不起，我們馬上改」，不如回應：「謝謝您提出問題，麻煩您提供具體情況，我們確認後會在24小時內提出解決方案，您看這樣可以嗎？」從單純道歉轉向處理問題，既表達重視，也讓對方知道後續進度，更能展現專業態度。