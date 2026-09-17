洗衣機4招快速保養法 這個小盒子很多人沒理過

洗衣機內保持乾燥很重要，讓洗衣機的門保持開啟、擦拭門框膠條等都是在兩次洗衣之間保持機器內乾燥的好方法。洗衣機示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Andrey Matveev）

AI摘要 文章摘要整理： 專家建議洗衣機每次用完都要盡快乾燥，透過開門、擦拭膠條、打開洗劑分配盒與加裝循環扇，能減少黴菌、霉味與零件損壞。

洗衣機在每次使用完後保持乾燥非常重要，因為洗衣機內部溫暖、黑暗且潮濕，是黴菌孳生的理想環境，人體的汙垢和洗滌產品的殘留物都是黴菌的養分，黴菌孳生會散發霉味和酸味並滲透到衣物中，黴菌過度孳生也會損壞洗衣機蓋子周圍的橡膠密封圈，產生漏水和昂貴的維修費用，因此洗衣機使用後越快乾燥越好，也能避免金屬零件不會鏽蝕。Southern Living報導分享讓洗衣機在兩次使用間快速乾燥的四種方法，簡單且實用。

1. 洗衣機蓋子維持敞開

讓洗衣機蓋子盡可能長時間保持開啟是改善空氣流通、讓洗衣機內部乾燥的最佳方法。這個方法適用於所有種類的洗衣機，特別是前開門的滾筒式洗衣機，因為其門框膠條通常是雙層，和直立式洗衣機相比，水氣和殘留物更容易聚積。

不過，若前開式洗衣機的門保持開啟會妨礙通行，或讓幼童和寵物有受困的疑慮，只開幾英吋也可以，那樣也有幫助，市面上也有賣一些小器具能幫助洗衣機門維持開啟。

2. 擦拭門框膠條

每次洗完衣服後用乾的超細纖維布擦拭洗衣機的門和門框膠條，超細纖維布吸水很快，也能丟洗衣機清洗和重複使用。

3. 洗滌劑分配盒維持開啟

每次洗完衣服後打開洗滌劑分配盒有助於機器內的空氣流通，有時候當機器把洗滌劑沖入滾筒後，分配盒內每個隔間可能會有少量水殘留。

4. 加裝循環扇

若洗衣間或放置洗衣機的地方特別潮濕，可在洗衣機旁加裝循環扇，更多空氣流通可以讓洗衣機乾得更快。