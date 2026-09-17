日本達人教你挑成熟酪梨、正確切法 加碼2道快速美味食譜

報導指出，可透過外觀與色澤辨識酪梨的成熟度，切好後的酪梨淋上檸檬汁，即可防止果肉變色。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yaroslav Shuraev）

AI摘要 文章摘要整理： 日本媒體分享成熟酪梨的挑選與切法，並提供義式酪梨船與鹽味醬汁炒酪梨雞腿肉2道簡易食譜，方便新手快速上手。

口感濃郁綿密的酪梨 廣受大眾喜愛，但許多人購買後常常不知該如何切開與處理。日本媒體「Kurashiru」分享了挑選與處理酪梨的實用技巧，以及兩道簡易食譜，即使是料理新手也能享受酪梨濃郁且滑順的獨特風味。

報導指出，未成熟的酪梨又硬又苦，果核與果皮都很難去除。成熟的酪梨形狀細長，果皮光滑緊實，顏色較深。若買到的酪梨果皮是綠色的，可放在室溫下催熟。

酪梨的切法也很簡單。菜刀直向切入帶皮酪梨，碰到果核後，沿著長軸方向劃出一圈圓形切口。雙手握住酪梨，輕輕旋轉，即可將酪梨分成兩半。菜刀刀尾（刀角）刺入果核中，稍微扭轉菜刀即可順利取出果核。接著用手剝除果皮。剝皮時不可用力，以免壓碎柔軟果肉。

切開後的酪梨放入碗中，均勻淋上1大匙檸檬汁，可有效防止果肉變色。

報導中介紹了兩道營養又美味的酪梨食譜。

🥑義式卡普里風酪梨船

第一道是將酪梨剖半作為容器，搭配番茄、莫札瑞拉起司與羅勒，只需10分鐘即可完成的美味前菜「義式卡普里風酪梨船」。

材料（2人份）：

酪梨…1顆

小番茄…5顆

莫札瑞拉起司…50公克

新鮮羅勒…3片

醬料（A）：特級初榨橄欖油 1大匙、鹽 1/4小匙、檸檬汁 1/2小匙

作法：

事前準備：小番茄去蒂備用

1.酪梨對切並去除果核與外皮。

2.小番茄對切，羅勒切碎。

3.莫札瑞拉起司切成1cm塊狀。

4.將2、3與醬料（A）放入調理碗中拌勻入味。

5.將4盛入1的凹洞中，放在盤子裡即可食用。

🥑鹽味醬汁炒酪梨雞腿肉

第二道是將酪梨入鍋拌炒，搭配清爽酸甜的檸檬鹽味醬汁，完美調和濃郁口感的「鹽味醬汁炒酪梨雞腿肉」。

材料（2人份）

酪梨…1顆

雞腿肉…200公克

醃肉調味料…料理酒1大匙、薑泥1/2小匙

鹽味醬汁…檸檬汁1大匙、料理酒1大匙、味醂1大匙、鹽1/2小匙、蒜泥1/2小匙、沙拉油1/2大匙

黑胡椒（盛盤後撒上的配料）…適量

作法

1.雞腿肉切成一口大小，倒入醃肉調味料抓勻，封上保鮮膜放入冰箱冷藏醃漬15分鐘。

2.酪梨對切去籽剝皮後，切成2cm塊狀。

3.將鹽味醬汁的材料放入碗中拌勻。

4.以中火加熱平底鍋，倒入沙拉油，加入醃好的1，炒約5分鐘至熟透。

5.以畫圓方式倒入3，以中火炒勻所有食材。

6.加入2，以中火快速翻炒均勻。起鍋，盛入盤中。撒上黑胡椒即可享用。