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只靠社安金很危險 美國人規劃退休常見三錯誤

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只靠社安金很危險 專家示警美國人規劃退休常見三錯誤

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理財節目主持人Dave Ramsey表示，帶著債務進入退休生活、太早退休導致收入...
理財節目主持人Dave Ramsey表示，帶著債務進入退休生活、太早退休導致收入缺口和只依靠社安金建構退休計畫是三項嚴重的退休規劃錯誤。規劃退休生活示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Vitaly Gariev）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：55歲後若帶債退休，固定現金流壓力會迅速放大風險。
  • 重點二：別只因厭倦工作就提早退，醫療與收入缺口要先補齊。
  • 重點三：社安金只是退休收入起點，還需多元儲蓄分散風險。

很多美國人在55歲左右開始面臨收入縮減的困境，但住房、保險、繳稅和醫療成本持續上漲。Finance Buzz報導，理財節目主持人拉姆齊（Dave Ramsey）曾對這個年齡層的人提出建議，若已經靠近這個年齡並希望在財務上獲得保障，拉姆齊提出55歲後三個嚴重的退休規劃錯誤及該如何做當作參考。

1. 帶著債務進入退休生活

65歲以上且有背債的人數，80年代時是38%，現在已經增加至63%。若年紀已步入5開頭仍背有房貸和車貸，並想當然地認為退休後也能應付，這可能就錯了，拉姆齊建議人們在步入晚年前盡全力償還貸款。

退休人士的收入有限，但還債需要每個月有固定的現金流，因此背債是很有風險的，利息支出會讓可用於購買處方藥、旅行、生活必需品和繳稅的錢變少，因此實際上是虧損的。

拉姆齊建議列出所有負債，按照實質年利率（APR）或餘額排序，按照邏輯順序償還，設定還款計畫，並在退休前嚴格執行。

有些專家會建議可保留低利貸款，特別是在每個月還款不會有負擔的情況下；若還房貸會導致現金短缺或經濟困頓，就集中精力還高利債務。

2. 太早退休，導致健康或收入缺口

拉姆齊示警，人們常低估自己的壽命和安享晚年所需要的成本，他曾說「真正準備好了再退休」，而對某些人來說，這代表確保醫療保險和收入計畫都已妥適安排。

這裡的「太早」並沒有特定年齡，而是指一項財務狀況評估，可以問問自己，計劃能否涵蓋儲蓄、預期收入、支出、稅金和醫療保險費用？如果不行，那現在就開始規劃退休派對就太早了，僅因為只是厭倦工作並不足以成為停止工作的理由。

大多數人從65歲開始享有紅藍卡資格，提前退休的人可能需要雇主提供的延續保險或配偶的保險計劃才能獲得醫療服務。考慮制定一份過渡到65歲的預算，包含保費、自付額、處方藥、牙科、視力保健和其他自付費用。

可制訂兩份退休計畫，一份按照自己理想的計畫執行，另一份則將退休時間延後二至五年。測試兩份計畫，看哪一份更可行，哪份能最大程度保障自己的退休生活，最終勝出的方案可能只略勝一籌，這樣就有兩個合理的選擇。

3. 僅靠社安金建構退休計畫

你可能知道社安金帳單上顯示的福利金額，但那只是計算退休資金的起點。拉姆齊將社安金稱為「錦上添花」，強調如果只依靠社安金，退休生活恐捉襟見肘。

影響退休金能用多久的因素，包括延後多久退休、稅額、申領策略、生活成本調整以及計畫的財務狀況。若所有收入來源都依賴社安金，那麼任何政策變化、福利減少或遺屬撫卹金的變動都可能對生活方式造成嚴重影響。

最新的社會安全受託人報告（Social Security Trustees' Report）指出，社會安全信託基金預計可以支付全部既定福利直至2034年。之後的情況取決於國會。如果國會不採取行動，導致合併信託基金耗盡，屆時持續的收入將足以支付約83%的既定福利。

國會仍有時間採取行動，無需恐慌。拉姆齊建議從多個來源累積收入，例如工作場所的退休計畫、應稅儲蓄、退休金和兼職工作，這有助於彌補收入缺口，減少對單一收入來源的依賴。

若尚未依照拉姆齊的建議，將總收入的15%用於退休儲蓄，而這在自己的經濟能力範圍內，那麼現在正是開始的好時機。

精華 FAQ

  • 因為退休後收入通常固定且有限，但貸款仍需每月還款，會壓縮醫療、稅金、生活與旅遊等支出空間，利息也會持續侵蝕可用現金流。

  • 重點不在年齡，而在財務是否足以支撐退休後的儲蓄、收入、支出、稅金與醫療保險費用；若缺口仍大，就不算準備好。

  • 社安金只是收入基礎，若過度依賴，政策變動或福利調整都可能衝擊生活。專家建議搭配退休金、應稅儲蓄與兼職收入，降低單一來源風險。

退休 社安金 保險

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