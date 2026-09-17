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「潮玩中秋好市集」9/19嗨翻法拉盛…美食、百貨與活力大秀 等你來玩

【紐約訊】
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好吃、好玩、好逛…請按圖索驥。（世界日報製圖）
好吃、好玩、好逛…請按圖索驥。（世界日報製圖）

中秋周末去哪裡？快來法拉盛跟我們一起嗨！由世界日報主辦，法拉盛商改區（Flushing BID）及美國亞裔活動中心協辦的「潮玩中秋‧好市集」，將於9月19日（周六）上午10時至下午5時盛大登場！活動地點位於法拉盛Kissena Blvd.（Main St.至Sanford Ave.路段），近70個攤位橫跨數條街廓，從令人垂涎的神級美食、超好買的生活雜貨，到嗨翻天的舞台表演，絕對是今年秋天最不可錯過的街頭嘉年華！  

世界日報「潮玩中秋‧好市集」已成為法拉盛社區中秋節期間的固定活動之一。（本報檔案...
世界日報「潮玩中秋‧好市集」已成為法拉盛社區中秋節期間的固定活動之一。（本報檔案照）

吃貨天堂：人氣燒烤滋滋作響，網紅飲品消暑解渴

這次市集的美食陣容絕對讓吃貨們為之瘋狂！現場將有「飯冰冰燒烤」、「惹里燒烤」、「CantonZai BBQ」及「Jinmen BBQ」等火力全開的炭烤攤位，烤肉香氣保證讓你食指大動；想品嚐道地家鄉味，絕不能錯過「上海豫園」、「台灣客家美食」與超人氣的「小螺囉螺蛳粉」。吃飽喝足當然少不了網紅飲品，從「廣東仔鮮榨果汁」、「冒煙水果杯」，到清爽解膩的「阮小二手打香水檸檬」與「土豬肉辣味烤肉」，還有超有個性的「Catfight Coffee貓鬥咖啡」餐車進駐，讓你一口美食、一口好茶，吃喝玩樂大滿足！  

潮流百貨：質感好物、零食雜貨一站買齊

吃飽喝足後，超好逛的生活百貨區等你來尋寶！本次市集特別強化了年輕人最愛的潮流選物，像是「Sailor Meow 手工穿戴甲飾品」與多家「Connie Phone Accessories」，讓你隨時走在時尚尖端；服飾與居家好物則有「Dream Nineteen服飾」、「月亮服裝」及「索菲妮家紡」等攤位齊聚。此外，「錢多零食、雜貨」、「伶伶小物」、「陽光小店」、「淋淼服飾」、「傳奇精品首飾」帶來琳瑯滿目的質感商品，加上「ez生活」與「北美省錢快報」提供的豐富生活資訊，讓你輕鬆把心儀好物與超值優惠通通帶回家。  

世界日報「潮玩中秋‧好市集」已成為法拉盛社區中秋節期間的固定活動之一。（本報檔案...
世界日報「潮玩中秋‧好市集」已成為法拉盛社區中秋節期間的固定活動之一。（本報檔案照）

活力大秀：DJ熱場、熱舞武術震撼全場

除了好吃好買，今年的舞台表演更將注入滿滿的年輕活力！現場不僅有專業DJ在主舞台區帶動全場氣氛，更安排了爆發力十足的hip-hop街舞、動感爵士舞、優雅中國舞輪番上陣。此外，「Champion Martial Art」也將帶來震撼的武術表演，搭配現場Live樂隊演出，打造出最Chill、最熱血的節慶派對氛圍，讓民眾邊逛邊享受最嗨的視覺與聽覺饗宴！

貼心服務與獨家優惠：重量級贊助商進駐，一站式諮詢超給力

玩樂之餘，也別忘了顧好生活大小事！本次「潮玩中秋‧好市集」特別感謝眾多知名商家對華人社區活動的鼎力支持，包括黎保利律師事務所、聯合健保（UnitedHealthcare）、健信醫保（Centerlight Health System）、紐約人壽、Eldercare AEP Plan／MJHS，以及CAIPA亞美醫師協會等重量級機構都將親臨現場！他們不僅贊助活動，更設立了專屬資訊攤位，派出專業團隊提供「面對面」的解說與問題解答。

無論是法律諮詢、醫療保健、長者照護，還是保險規劃，這裡提供最完善的一站式諮詢服務，協助你快速掌握各類方案差異！對於工作繁忙、平日難以安排深入諮詢的居民來說，絕對是不可多得的好機會，逛個市集就能把實用資訊通通帶回家！同時，悟空教育、LingoAce、Zeta Charter School及THINK ACADEMY等教育機構也會在現場為家長提供專業課程指南。  

此外，超強媒體協辦方「飯糰外賣」更祭出專屬優惠，民眾透過該外送平台選購餐點時，本月輸入兌換碼「HAPPYNY」，即可爽領66美元紅包券包！這個周末，帶上家人朋友，一起來法拉盛感受最年輕、最活潑的「潮玩中秋‧好市集」吧！

世界日報「潮玩中秋‧好市集」已成為法拉盛社區中秋節期間的固定活動之一。（本報檔案...
世界日報「潮玩中秋‧好市集」已成為法拉盛社區中秋節期間的固定活動之一。（本報檔案照）

精華 FAQ

  • 活動訂於9月19日周六上午10時至下午5時，在法拉盛Kissena Blvd.、Main St.至Sanford Ave.路段舉行，現場橫跨多個街廓，方便民眾逛市集與看表演。

  • 美食部分有多家燒烤、上海豫園、台灣客家美食、螺蛳粉與飲品攤；購物則有穿戴甲、手機配件、服飾、家紡、零食雜貨與精品首飾等選擇。

  • 舞台將安排DJ、hip-hop、爵士舞、中國舞、武術與Live樂隊演出；同時也有律師、醫療、保險、長者照護與教育機構設攤，提供面對面諮詢。

法拉盛 世界日報 中秋

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