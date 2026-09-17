月球驚現神祕撞擊坑 比羅馬競技場還大 阿波羅腳印恐消失

NASA 16日公布月球表面遭撞擊前（左）與以及撞擊形成新撞擊坑後的景象（右）。(美聯社)

美聯社報導，科學家近日在月球驚見一座神祕撞擊坑，直徑達222公尺，比羅馬競技場還大、最深達43公尺，是目前已知太陽系近代形成的最大撞擊坑，這種規模更被形容為「一輩子大概只會觀察到一次」。更離奇的是，這場撞擊早在2024年5月就已發生，當時卻完全躲過地球與太空望遠鏡的偵測，直到一年多後才從NASA 太空船傳回的大量影像中被發現。

研究人員估計，這種規模的撞擊平均約132年才會發生一次，形容這是「從統計上來看極為罕見，實際上可說是一生僅能觀察到一次的事件」。隨著美國國家航空暨太空總署（NASA）準備在月球建立太空人 基地，這次發現也提供難得機會，讓科學家研究大型撞擊究竟會把多少月球土壤與岩石拋向遠方，以及未來可能對月球基地造成多大威脅。

NASA的「月球勘測軌道飛行器」（Lunar Reconnaissance Orbiter）其實早在2024年5月就拍到這座位於月球正面的撞擊坑，研判是小行星或彗星碎片撞擊形成。然而，由於LRO每天傳回大量資料，這批廣角影像直到2025年8月才被研究人員注意到，之後太空船又在去年秋天拍攝更詳細影像，並於今年初確認這項發現。

這座撞擊坑以已故月球與行星研究所前所長麥格欽（Thomas McGetchin）命名，規模是LRO約10年前發現、原紀錄保持者的3倍。撞擊威力不只挖出一個巨坑，更擾動超過100公里範圍的月球表面，大量月塵與岩石被拋向遠方，而且拋射角度比科學家原先預期更高。

另一項研究還在撞擊坑周圍發現直徑約7公里的「低溫區」，顯示撞擊讓月球表層土壤變得鬆散。共同作者、加州大學洛杉磯分校（UCLA）科學家佩吉（David Paige）將這種現象形容為替月球「翻土」，也就是撞擊攪動月球風化層，把原本埋在地下的物質翻到表面。

這項發現意味著，阿波羅太空人在月球留下的著名腳印並不會永遠存在。LRO相機首席科學家羅賓森（Mark Robinson）指出，LRO自2009年升空以來的觀測顯示，月球最表層約2公分土壤平均約8萬年就會被撞擊拋射物翻動一次，比過去認為的更快，因此阿波羅太空人的腳印到了那時「肯定早已消失」。

科學家接下來將進一步計算撞擊產生的高速拋射物擊中NASA未來月球基地的風險。羅賓森表示，這些資料可協助工程師強化月球建築結構，降低未來太空人在月面長期生活時遭撞擊碎片波及的風險。