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AI干擾核武指揮系統？美中僅幾分鐘判斷是否遇襲 專家促畫紅線

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AI干擾核武指揮系統？美中僅幾分鐘判斷是否遇襲 專家促畫紅線

編譯劉忠勇／即時報導
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美中專家呼籲畫定使用紅線，並設立AI事件專線，避免誤判使衝突升高。（路透）
美中專家呼籲畫定使用紅線，並設立AI事件專線，避免誤判使衝突升高。（路透）

路透報導，美中安全專家警告，AI若干擾核武指揮系統或發動軍事網路攻擊，兩國政府可能只有幾分鐘判斷究竟是系統出錯，還是對方下令攻擊。專家呼籲畫定使用紅線，並設立AI事件專線，避免誤判使衝突升高。

布魯金斯研究院資深研究員席美妮（Melanie W. Sisson）和復旦大學副教授蔣天驕上周發表以上建議。美中正籌備兩國政府的AI會談，川普習近平也預定9月24日在華府會面。兩位學者都參與了美中AI與國家安全對話。

這項對話由布魯金斯研究院與清華大學戰略與安全研究中心自2019年起共同召集，成果可供兩國官方磋商參考。

席美妮主張，是否動用AI，對另一國的核武指揮、管制與通訊系統，或戰略要地的基礎設施發動攻擊，決定權應完全掌握在人類手中。自主系統可能故障、超出指令行事，甚至遭人操控，受攻擊的一方卻未必能及時辨明。

蔣天驕也建議，應禁止AI自行決定使用核武或攻擊核武指揮系統，並保護能源、金融及醫療設施。他也呼籲設立軍事專線，讓雙方在AI出現異常時及時釐清，避免防禦系統自動反擊，引發另一方報復。

他並主張，雙方應對人類如何實質掌控AI建立共同定義，避免措辭相同，卻各自容許機器享有不同程度的自主權。拜登與習近平2024年11月已認同，是否使用核武應由人類決定。

不過，既有熱線的效用仍受質疑。2023年「間諜氣球事件」期間，中方曾拒接美方來電。專家指出，中國大陸官僚體系凡事得由上級作主，基層軍官無法自行應變，等高層決定如何回應，可能就得好幾天。

美中尚未公開支持這些提案。北京已將AI納入外交部軍控司業務，華府則由多個機關分掌相關政策。兩國也都不願限制自身科技發展：川普擔心管制讓中國大陸占上風，北京則認為美國科技管制意在維持主導地位。

精華 FAQ

  • 因為AI若干擾核武指揮、管制與通訊系統，或發動軍事網攻，受害方可能只剩幾分鐘判斷究竟是系統故障，還是對方真的下令攻擊。

  • 他們主張禁止AI自行決定使用核武或攻擊核武指揮系統，並保護能源、金融與醫療等關鍵設施，同時建立AI事件專線，避免自動反擊引發升級。

  • 因為2023年間諜氣球事件中，中方曾拒接美方來電；加上中國官僚體系決策層級高，基層難以即時應變，可能延誤危機溝通。

習近平 川普 華府

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