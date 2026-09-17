陳建州突心肌梗塞送醫裝支架 醫揭「90分鐘黃金搶救期」

陳建州因突發急性心肌梗塞送醫。（本報資料照片）

台灣PLG職籃執行長「黑人」陳建州 15日傍晚突發急性心肌梗塞，經緊急送往台大醫院搶救，順利完成心導管手術並安裝支架後，住院觀察中。振興醫院表示，在搶救急性心肌梗塞的真實戰場上，心臟醫療團隊必須在90分鐘的「Door-to-WIRE導絲通過病灶」黃金時限內，將導絲穿過病灶打通血流、拆除引信，更能大幅降低日後心臟衰竭的隱憂。

陳建州在觀賞PLG友誼賽時突感胸悶不適，經隊醫初步聽診覺察異狀後，連忙建議他赴醫深查。陳建州原以為只是小問題，甚至自行開車前往診所，不料醫師一驗發現情況危急，隨即將他緊急轉診至台大醫院。不過陳建州過往並無心臟病史，這次檢查竟發現主要血管已嚴重堵塞高達90%，所幸順利完成心導管手術並安裝支架。

振興醫院表示，在搶救急性心肌梗塞的真實戰場上，心臟醫療團隊必須在90分鐘的「Door-to-WIRE導絲通過病灶」黃金時限內，將導絲穿過病灶打通血流、拆除引信。搶下這90分鐘，救回的是珍貴的心肌，更能大幅降低日後心臟衰竭的隱憂。

然而，許多人不知道的是，心肌在經歷嚴重缺血與壞死後，結構會變得脆弱如浸水的紙張。這也是為什麼醫護人員即使打通了血管，依然神情緊繃、寸步不離。

振興醫院說，病患在急性期隨時可能面臨心臟衰竭或心因性休克，甚至引發瞬間致命的惡性心律不整。更棘手的是機械性併發症，脆弱壞死的心肌可能發生心臟破裂、心室中隔穿孔，或是支撐瓣膜的乳突肌突然斷裂，導致急性嚴重二尖瓣逆流，血液在心臟內亂竄，病況可在短短幾分鐘內急轉直下。

一旦偵測到危險風吹草動，無論是即刻藥物調控、緊急電擊去顫，或是立刻安排緊急心臟手術拆彈，都能在毫秒之間啟動搶救機制，把患者從鬼門關前拉回來。

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群提醒，胸口緊縮如大石重壓、冒冷汗、呼吸困難，絕對不是休息一下就好的小問題。時間就是心肌，時間就是生命，察覺異常請立刻就醫。