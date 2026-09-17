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韋氏辭典收錄1400新詞 「顏值極大化」與「恐怖谷」也入列

中央社／ 紐約16日電
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韋氏辭典再次迎來大翻身，最新收錄了1400個全新詞彙與定義。（美聯社）
韋氏辭典再次迎來大翻身，最新收錄了1400個全新詞彙與定義。（美聯社）

美國權威辭典出版商韋氏辭典再次迎來「大翻身」，最新收錄了1400個全新詞彙與定義，包括「顏值極大化」（looksmaxxing）、「恐怖谷」（uncanny valley）等流行用語皆榜上有名。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，韋氏辭典（Merriam-Webster）昨天在官方網站宣布這項新增內容。

出版商在新聞稿中表示：「這些新收錄的詞彙與釋義，反映出隨著時間推移而展現出廣泛使用的字詞，為當今世界提供了一扇觀察之窗。」

其他被收錄的新詞與定義還包括「塑身衣」（shapewear）、「擬社交互動」（parasocial）、「算力」（compute）、「氛圍編碼」（vibe coding），以及指鮭魚、青花菜和藍莓等營養豐富食品的「超級食物」（superfood）。

隨著全美氣溫逐漸下滑，韋氏辭典應景收錄了「脫單季」（cuffing season）。辭典將這個詞彙定義為「未婚或單身人士開始尋找短期戀愛對象，攜手共度一年中寒冷月份的時間點」。

連日來各界對人工智慧（AI）衝擊人類的擔憂與日俱增，韋氏辭典也將「恐怖谷」（uncanny valley）納入定義收錄，定義為「因某種人造事物看起來幾乎與人類無異、卻又非真正人類，而引發的毛骨悚然感受」。

這項呼應AI熱潮的收錄，延續了韋氏辭典2025年度代表字「AI垃圾」（slop）的脈絡。韋氏辭典將其定義為「通常透過AI大量產出的劣質數位內容」。

韋氏辭典尚未公布2026年度代表字，通常會在每年的最後一季對外揭曉。

精華 FAQ

  • 韋氏辭典這次在官方網站宣布新增1400個詞彙與定義，內容涵蓋流行語、科技詞與日常用語，顯示其持續納入廣泛使用的新表述。

  • 新增詞包括顏值極大化、恐怖谷、塑身衣、擬社交互動、算力、氛圍編碼與超級食物等，分別涉及外貌文化、AI科技、社交心理與健康飲食。

  • 辭典表示，新詞反映當代社會高頻使用的字詞，而恐怖谷與AI垃圾正呼應AI快速擴散後的討論熱潮，也延續其2025年度代表字的脈絡。

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