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安倍槍擊案翻拍電影遭抵制 Netflix認了「企劃中止」

記者廖福生／即時報導
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Netflix傳出推動拍攝安倍晉三遭刺殺身亡電影。(路透)
Netflix傳出推動拍攝安倍晉三遭刺殺身亡電影。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：安倍槍擊案翻拍電影傳出遭網友強烈抵制與反彈。
  • 重點二：Netflix坦言該企劃已中止，並拒絕透露工作人員資訊。
  • 重點三：傳聞指原案改編自小說《暗殺》，原訂9月20日開拍。

日本前首相安倍晉三2022年遭刺殺身亡震驚全球，先前傳出該起槍擊案將被改編為電影，並擬由日本影帝菅田將暉飾演兇手山上徹也，消息曝光後隨即引發各界強烈抵制與反彈。而日媒近日更爆出，該項目背後的推手竟是國際串流平台Netflix。對此，Netflix也正式做出回應，坦言「這是一項已經中止的企劃」。

有電影將改編安倍晉三槍擊案的拍攝計畫，最早由「東京體育報」揭露，報導指出預計於今年秋天開拍，並有意找來日本影帝菅田將暉擔綱主演，甚至提到他近期留長髮就是為了還原山上徹也被捕時的姿態。

消息一出立刻引發日本網友集體抵制，大罵「絕不能將恐怖分子英雄化」、「現在拍這題材還太早了」，甚至揚言抵制所有參演人員。菅田將暉的社群平台也因此遭大批網友湧入，紛紛勸他放棄接演。

不過，根據日媒「女性SEVEN」報導，有知情人士透露該企劃早已朝中止方向推進，且該企劃確實由Netflix內部提出，並找來曾執導「告白」、「令人討厭的松子的一生」名導中島哲也掌舵。圈內記者更指出：「菅田將暉從一開始對這個企劃就沒有表現得很積極。」

據悉，該作品原先預計改編自作家柴田哲孝於2024年推出的小說「暗殺」，劇情雖為虛構，但內容描述前首相遭槍擊、41歲男子遭捕等情節，難免讓人聯想到安倍案。

此外，「FLASH」報導指出，劇組原本預定於9月20日開拍，但製作團隊內部早意識到演員與工作人員可能面臨的安全風險，內部氣氛極度緊張，負責人甚至下達封口令，嚴禁相關人員對外透露拍攝細節，顯見外界的反彈聲浪遠超預期。

對於相關傳聞，Netflix官方隨後向日媒回應：「這是一項已經中止的企劃，關於本企劃的工作人員等資訊，我們不便回答。」變相證實了該項企劃的存在。過去Netflix曾推出「地面師」等改編真實事件的爆款劇集，如今該企劃因爭議喊卡，後續動向也持續引發業界關注。

精華 FAQ

  • 根據Netflix向日媒的回應，這項企劃已經中止，且關於相關工作人員等資訊不便回答，等同間接證實確有此案，只是目前不再推進。

  • 主要是因為題材涉及安倍晉三遭刺殺的真實悲劇，許多網友認為時機太早，甚至擔心會把恐怖分子英雄化，因此掀起大規模抵制聲浪。

  • 日媒報導指出，作品疑由Netflix內部提出，原擬找中島哲也執導、菅田將暉主演，並預計9月20日開拍，且可能改編自小說《暗殺》。

安倍 槍擊 Netflix

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