南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感
秋天是南瓜盛產的季節，南瓜不僅香甜可口，也含有β-胡蘿蔔素、膳食纖維等營養成分，除了煮湯、烘烤，也能嘗試不同料理方式。日本媒體「grape」分享一款特別的「紅茶煮南瓜」，將紅茶加入南瓜料理中，簡單調味就能帶出不同於一般南瓜料理的香氣。
紅茶經常被用於甜點或飲品，但其實也能與蔬菜搭配。將紅茶與南瓜一起熬煮，過程中就會散發甜美而優雅的香氣，入口甚至有種正在享用南瓜甜點的感覺，紅茶香氣後韻無窮。
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「紅茶煮南瓜」材料
南瓜：300克
水：100毫升
日式醬油：1大匙
味醂：1大匙
紅茶茶包：2個
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「紅茶煮南瓜」做法
步驟1：南瓜去籽切塊
先將南瓜去除種子與內部纖維，再切成適合入口的一口大小。
步驟2：放入所有材料
將南瓜、水、醬油、味醂及紅茶茶包一同放入鍋中，蓋上鍋蓋，以中火加熱。
步驟3：小火燉煮入味
鍋中煮沸後，將火力稍微調小，持續燉煮至水分逐漸減少，讓南瓜充分吸收調味與紅茶香氣。
步驟4：南瓜煮軟即可
確認南瓜變得柔軟後即可關火，一道帶有紅茶香氣的南瓜料理就完成了。
文章中提到，如果使用的是杏仁風味紅茶，就會帶有淡淡的堅果烘焙香氣。此外也可以嘗試檸檬紅茶、茉莉花茶等不同風味茶包，就能為同一道南瓜料理帶來截然不同的風味。
它把紅茶茶包與南瓜一起燉煮，利用茶香提升整體層次，讓南瓜吃起來更像甜點，呈現甜美、優雅且帶有高級感的風味。 材料包括南瓜300克、水100毫升、日式醬油1大匙、味醂1大匙，以及紅茶茶包2個，調味簡單卻能做出不同於一般南瓜料理的香氣。 除了杏仁風味紅茶會帶出淡淡堅果烘焙香，也能改用檸檬紅茶、茉莉花茶等茶包，讓同一道南瓜料理呈現不同香氣與個性。
精華 FAQ
它把紅茶茶包與南瓜一起燉煮，利用茶香提升整體層次，讓南瓜吃起來更像甜點，呈現甜美、優雅且帶有高級感的風味。
材料包括南瓜300克、水100毫升、日式醬油1大匙、味醂1大匙，以及紅茶茶包2個，調味簡單卻能做出不同於一般南瓜料理的香氣。
除了杏仁風味紅茶會帶出淡淡堅果烘焙香，也能改用檸檬紅茶、茉莉花茶等茶包，讓同一道南瓜料理呈現不同香氣與個性。
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