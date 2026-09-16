南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

南瓜香甜可口，更含有β-胡蘿蔔素、膳食纖維等營養成分。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Gu Ko ）

秋天是南瓜 盛產的季節，南瓜不僅香甜可口，也含有β-胡蘿蔔素、膳食纖維等營養成分，除了煮湯、烘烤，也能嘗試不同料理方式。日本媒體「grape」分享一款特別的「紅茶煮南瓜」，將紅茶加入南瓜料理中，簡單調味就能帶出不同於一般南瓜料理的香氣。

紅茶經常被用於甜點或飲品，但其實也能與蔬菜搭配。將紅茶與南瓜一起熬煮，過程中就會散發甜美而優雅的香氣，入口甚至有種正在享用南瓜甜點的感覺，紅茶香氣後韻無窮。

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「紅茶煮南瓜」材料

南瓜：300克

水：100毫升

日式醬油：1大匙

味醂：1大匙

紅茶茶包：2個

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「紅茶煮南瓜」做法

步驟1：南瓜去籽切塊

先將南瓜去除種子與內部纖維，再切成適合入口的一口大小。

步驟2：放入所有材料

將南瓜、水、醬油、味醂及紅茶茶包一同放入鍋中，蓋上鍋蓋，以中火加熱。

步驟3：小火燉煮入味

鍋中煮沸後，將火力稍微調小，持續燉煮至水分逐漸減少，讓南瓜充分吸收調味與紅茶香氣。

步驟4：南瓜煮軟即可

確認南瓜變得柔軟後即可關火，一道帶有紅茶香氣的南瓜料理就完成了。

文章中提到，如果使用的是杏仁風味紅茶，就會帶有淡淡的堅果烘焙香氣。此外也可以嘗試檸檬紅茶、茉莉花茶等不同風味茶包，就能為同一道南瓜料理帶來截然不同的風味。