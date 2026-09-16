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12星座藏著沒說出口的擇偶條件 雙子挑外貌社交力、他最怕另一半說謊

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完美主義的處女座不只對自己要求高，對另一半也有一定標準，因此希望建立能互相提升的...
完美主義的處女座不只對自己要求高，對另一半也有一定標準，因此希望建立能互相提升的關係。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Farnaz Kohankhaki）

被問到「理想型」時，最常聽見的公式答案就是「合得來就好」，看似沒有特別要求，其實多數人心裡都有一套自己的標準，只是有些條件不太好意思說出口。有人在意外貌與氣質，有人重視經濟能力，也有人希望對方懂得體貼、願意陪伴。看似隨緣的選擇，其實往往藏著每個人對婚姻的期待，日本媒體「占TV」一篇文章便解析了12星座對結婚對象有哪些潛在條件。

牡羊座：希望對方是人氣王

重視輸贏的牡羊座，在尋找結婚對象時也容易和同性競爭，希望找到讓身邊人羨慕的對象。因此，他們期待另一半是受到眾人關注的人氣王。不過人氣高的對象自然較難追，與其一味追求，不如先提升自己的魅力。

金牛座：重視彼此有共鳴

金牛座希望真正理解另一半，建立深厚的情感連結，因此很重視彼此是否有共鳴。交往初期，他們會積極尋找兩人的共同點，若發現性格差異太大，可能產生戒心。不過個性不同不代表無法相處，也可以試著享受彼此的差異。

雙子座：社交能力與外貌

雙子座擅長社交，也重視外在條件，因此希望另一半同樣具有社交能力與好外貌。他們容易因外表及談吐氣質判斷對方，甚至認為不符合理想型就難以產生感情。若願意把目光放在真心喜歡自己的人身上，感情可能快速發展。

巨蟹座：希望對方值得付出

溫柔又愛照顧人的巨蟹座，對另一半的條件是「值得自己付出」。他們會從照顧對方的過程中感受到愛與滿足，因此對不值得投入感情的人興趣不大。與其只找需要自己照顧的人，不如留意同樣願意付出的對象。

獅子座：希望對方心胸寬廣

獅子座有時情緒起伏較明顯，因此希望另一半能包容自己的情緒與任性。對方除了要有寬廣胸襟，也要能在必要時給予提醒甚至責備。遇到自己尊敬、又能包容自己的對象，獅子座可能很快投入感情。

處女座：能彼此成長

完美主義的處女座不只對自己要求高，對另一半也有一定標準，因此希望建立能互相提升的關係。他們初見時若發現對方不符合理想，可能很快放棄，但多相處幾次後，或許能發現對方具有讓自己成長的特質。

天秤座：懂得察言觀色

重視人際和諧與合作的天秤座，希望另一半懂得察言觀色，能讀懂場合氣氛與他人心情。在尋找對象時，若對方完全不懂得顧慮他人，容易直接被排除。遇到彼此都能互相體察的對象，關係可能進一步走向婚姻。

重視人際和諧與合作的天秤座，希望另一半懂得察言觀色，能讀懂場合氣氛與他人心情。示...
重視人際和諧與合作的天秤座，希望另一半懂得察言觀色，能讀懂場合氣氛與他人心情。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KoolShooters ）

天蠍座：最重要的是值得信任

重視一致性的天蠍座，把「信任」視為結婚的重要條件。如果發現對方前後說法不一，或忽冷忽熱地表現體貼，很容易產生不信任感。他們初次見面也可能較緊張，若能放鬆心情、慢慢了解對方個性，反而更容易拓展交友圈。

射手座：希望一起感受刺激

喜歡刺激與變化的射手座，希望另一半能與自己一起感受生活中的新鮮與冒險。他們期待婚姻不是一成不變，而是像兩人共同探索人生般，可以一起發現新事物，偶爾製造心跳加速的時刻，維持關係中的新鮮感。

摩羯座：重視生活能力

追求舒適穩定生活的摩羯座，非常重視另一半的生活能力，尤其是經濟觀念。面對缺乏理財概念的人，他們可能認為對方不夠成熟。若對方擁有穩定收入與良好生活規畫，摩羯座會比較容易想像兩人婚後的生活。

水瓶座：重視品味與默契

擁有獨特感受力的水瓶座，重視另一半的品味與想法。無論溝通方式、看事情的角度，如果彼此差異太大，就很難感到有趣。他們認為相處最重要的是愉快，若聊天時發現兩人想法和品味合拍，感情可能進一步發展。

雙魚座：希望讓自己想守護對方

溫和又重感情的雙魚座，容易因看到對方的弱點而產生想守護的心情。他們不只在意另一半的優點，當發現對方需要幫助時，也容易激發奉獻與愛意。不過過度寵溺對方，也可能讓對方變得過於依賴。

精華 FAQ

  • 文章整理12星座對結婚對象的潛在要求，包括外貌、社交能力、共鳴、信任、生活能力與品味等，說明看似隨緣的理想型，其實多半有明確標準。

  • 雙子座在意外貌與社交能力，容易先看外在和談吐；天蠍座最重視信任，對說法反覆的人很難放心；摩羯座則看重生活能力與經濟觀念，偏好穩定成熟的對象。

  • 文章認為「合得來就好」常只是表面說法，多數人其實都有隱藏標準，只是不好意思直接說出口，而這些條件往往和對婚姻、相處及未來生活的期待有關。

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