65歲後老化程度如何？7項簡易體能測試 在家就能做

最新研究指出，體適能表現較佳的長者，死亡風險可能較低。長者示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

AI摘要 文章摘要整理： 一項針對1萬3000名台灣65歲以上長者的研究指出，7項在家即可做的體能測試，能反映老化狀況，且表現越好者，7年內死亡風險越低。

想了解自己的老化狀況，或許不一定需要昂貴檢測或高科技設備，一項最新研究發現，在肌力、活動度和柔軟度等體適能測試表現較佳的年長者，死亡風險較低。專家表示，藉由體適能測試，或許能及早識別出高危險族群，降低長者因跌倒等原因死亡的風險。

Health報導，在這項發表於JAMA Network Open的研究，研究人員透過客觀的測試分數衡量體能評估與死亡率的關聯，對象包含1萬3000名65歲以上的台灣老年人，其中大多為女性，在2015年1月至2016年11月期間完成七項體能評估，涵蓋心肺適能、肌力、柔軟度、平衡與敏捷性等四個體能關鍵領域。

在心肺適能中，受試者進行兩分鐘的原地踏步測試，需要站在原地、交替抬起一隻腳；在肌力測試中，女受試者使用5磅啞鈴、男受試者使用8磅啞鈴，各自進行啞鈴彎舉30秒，另外還測試反覆從坐姿起身，過程中雙臂需要交叉在胸前，不能用雙臂協助起身。

在柔軟度測試中，受試者需要將雙手伸到背後，另外進行坐姿體前彎測試，一條腿彎曲、另一條腿伸直，同時將中指指尖往伸直腿的腳趾移動。這兩項測試中，手指重疊會記錄為正值，而手指間有空隙則記錄為負值。在平衡測試中，受試者進行睜眼單腳站30秒，而敏捷度測試則是讓受試者從椅子站起，繞著角錐走八英尺，再回到椅子坐下。每項測試需進行兩次，平衡測試取較長時間紀錄，敏捷性測試則取較短時間紀錄。

研究檢視受試者的健保紀錄後發現，測試表現最佳的受試者，在七年追蹤期間內的全因死亡率較低；平衡與敏捷性、下肢肌力和心肺適能的得分越高，死亡風險的降低幅度最大。物理治療師麥克道爾（Milica McDowell）說，可能是因為平衡能力、敏捷性與肌力是預防跌倒和避免受傷的「關鍵角色」，跌倒是65歲以上老年人受傷的主因，而且因跌倒死亡的風險會隨著年齡增長而增加。