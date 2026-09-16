我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網情緒失控代價多高？莎芭蓮卡冠軍沒了 還被罰7500元

AI進課堂惹議 舊金山近千家長聯署反對

65歲後老化程度如何？7項簡易體能測試 在家就能做

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新研究指出，體適能表現較佳的長者，死亡風險可能較低。長者示意圖，與本新聞無關。...
最新研究指出，體適能表現較佳的長者，死亡風險可能較低。長者示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

AI摘要

文章摘要整理：

一項針對1萬3000名台灣65歲以上長者的研究指出，7項在家即可做的體能測試，能反映老化狀況，且表現越好者，7年內死亡風險越低。

想了解自己的老化狀況，或許不一定需要昂貴檢測或高科技設備，一項最新研究發現，在肌力、活動度和柔軟度等體適能測試表現較佳的年長者，死亡風險較低。專家表示，藉由體適能測試，或許能及早識別出高危險族群，降低長者因跌倒等原因死亡的風險。

Health報導，在這項發表於JAMA Network Open的研究，研究人員透過客觀的測試分數衡量體能評估與死亡率的關聯，對象包含1萬3000名65歲以上的台灣老年人，其中大多為女性，在2015年1月至2016年11月期間完成七項體能評估，涵蓋心肺適能、肌力、柔軟度、平衡與敏捷性等四個體能關鍵領域。

在心肺適能中，受試者進行兩分鐘的原地踏步測試，需要站在原地、交替抬起一隻腳；在肌力測試中，女受試者使用5磅啞鈴、男受試者使用8磅啞鈴，各自進行啞鈴彎舉30秒，另外還測試反覆從坐姿起身，過程中雙臂需要交叉在胸前，不能用雙臂協助起身。

在柔軟度測試中，受試者需要將雙手伸到背後，另外進行坐姿體前彎測試，一條腿彎曲、另一條腿伸直，同時將中指指尖往伸直腿的腳趾移動。這兩項測試中，手指重疊會記錄為正值，而手指間有空隙則記錄為負值。在平衡測試中，受試者進行睜眼單腳站30秒，而敏捷度測試則是讓受試者從椅子站起，繞著角錐走八英尺，再回到椅子坐下。每項測試需進行兩次，平衡測試取較長時間紀錄，敏捷性測試則取較短時間紀錄。

研究檢視受試者的健保紀錄後發現，測試表現最佳的受試者，在七年追蹤期間內的全因死亡率較低；平衡與敏捷性、下肢肌力和心肺適能的得分越高，死亡風險的降低幅度最大。物理治療師麥克道爾（Milica McDowell）說，可能是因為平衡能力、敏捷性與肌力是預防跌倒和避免受傷的「關鍵角色」，跌倒是65歲以上老年人受傷的主因，而且因跌倒死亡的風險會隨著年齡增長而增加。

精華 FAQ

  • 報導指出，長者不一定要靠昂貴設備才能了解老化程度，可透過7項簡易體能測試，從肌力、心肺、柔軟度、平衡與敏捷性等面向，初步評估健康風險。

  • 內容包括2分鐘原地踏步、啞鈴彎舉、反覆坐站、雙手往背後伸、坐姿體前彎、睜眼單腳站30秒，以及繞角錐走路再回座位的敏捷測試。

  • 專家認為，平衡、敏捷與肌力是預防跌倒和避免受傷的關鍵能力；跌倒是65歲以上長者受傷主因，且年齡越高，跌倒後死亡風險也越大。

上一則

iPhone 18 Pro勃根地紅開箱 可變光圈相機首登場、拍照編輯玩法大進化

延伸閱讀

出國打包注意 常見紀念品或醬料都可能讓行李被盤查

出國打包注意 常見紀念品或醬料都可能讓行李被盤查
花費不到5萬元 維州女子零經驗靠網路自學蓋出夢想小屋

花費不到5萬元 維州女子零經驗靠網路自學蓋出夢想小屋
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
叉燒、拉麵比清淡飲食更助長壽？ 醫師揭露百歲人瑞的飲食祕密

叉燒、拉麵比清淡飲食更助長壽？ 醫師揭露百歲人瑞的飲食祕密

熱門新聞

網友分享，自己嘗試各種清潔家電，最後卻回歸最簡單的一次性靜電除塵拖把，直呼花掉的錢已足夠購買多年份的除塵紙。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

2026-09-13 19:55
一名實現提早退休計畫的五旬上班族，離職半年後父親病倒，被迫扛起照護責任。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch ）

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

2026-09-11 20:25
美國人年均行駛1萬6550英里，約每年換三次機油。若車輛年行駛里程不足，機油仍會因氧化與吸收濕氣而變質，建議每六至十二個月更換一次。Image by Skica911 from Pixabay

汽車很少開？為何仍須定期更換機油

2026-09-13 14:36
專家說橄欖油瓶身上的light指的不是橄欖油是低脂或低卡，而是味道較淡。橄欖油示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Serkan Dinç）

橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思

2026-09-14 22:25
咖啡、咖啡豆示意圖。（圖／AI生成）

好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜

2026-09-14 20:25
白金漢宮7日表示，英國哈利王子（左）與妻子梅根和一對兒女搬回英國，不會改變身分，仍非王室在職成員。(路透)

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

2026-09-09 06:05

超人氣

更多 >
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」
加州夫妻手握132萬元退休仍未必夠 3大開銷還沒算

加州夫妻手握132萬元退休仍未必夠 3大開銷還沒算
好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範
破全家「外逃」傳聞 任正非女兒姚安娜出席新節目記者會

破全家「外逃」傳聞 任正非女兒姚安娜出席新節目記者會