花2元買彩券 中了勁球10.4億元 伊州神秘幸運兒領走錢了

田納西州一家商店內陳列勁球下投注單。（美聯社）

今年8月，勁球 （Powerball）開出了10.4億美元頭獎，1注獨得，但這位幸運兒時隔近1個月才現身領獎。他選擇匿名，表示至今後仍在消化這項消息，並形容從「難以置信、震驚」到「壓倒性的喜悅」，經歷了各種複雜情緒。

People報導，伊利諾州彩票公司9月15日證實，得主已領取10.4億美元頭獎，成為該州史上第2高額的樂透獎金。

得主接受伊利諾州彩票公司訪問時透露，起初根本不相信自己中獎，「我一開始不相信自己中了，所以打電話給家人確認。」他表示，即使已經領獎，「我仍在消化這個消息，也正在經歷贏得10億元頭獎所帶來的各種情緒，從難以置信和震驚，到壓倒性的喜悅。」

談到中獎方式，得主表示只是購買了1注快速選號（Quick Pick），花費2元購買單一組勁球號碼，沒想到意外抱走巨額獎金。他說：「我從未想過，花2美元竟會帶來如此巨大的獎金。」

得主選擇一次領取現金，而非分期領取。伊利諾州彩票芝加哥獎品中心經理阿曼達・克羅薩斯(Amanda Crosas)表示，自己曾接觸許多樂透得主，但「10億美元頭獎確實非常不尋常」。

克羅薩斯回憶得主領獎當天說：「你可以感受到現場的興奮，我們每個人走路時都比平常更有精神。」她也向得主恭喜，並表示這筆改變人生的獎金將帶來更多機會。

中獎彩票於8月12日在伊利諾州昆西市（Quincy）的Hy-Vee Fast & Fresh便利商店售出，中獎號碼為4、26、66、67、69，勁球號碼為9。售出中獎彩票的商店也將獲得50萬美元現金獎金。

在得主現身前，店內一名員工曾向NBC Chicago開玩笑說，尋找這名神秘得主的過程就像「謀殺懸案」，「到底是誰？誰中了？我們的老顧客一個個進來都說『不是我』、『不是我』，所以我們只能在心裡慢慢排除那些還沒出現的人。」

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