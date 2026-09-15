64歲還有腹肌 湯姆克魯斯認了「對工作過度熱情」

湯姆克魯斯接受專訪談及自己對電影的熱愛。（美聯社）

64歲好萊塢 男星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）登上「GQ」雜誌10月號封面，拍攝罕見的露腹肌寫真，並接受專訪談及自己對電影的熱愛，他形容自己是個「很投入（intense）」的人。

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阿湯哥 相隔20年再次登上GQ封面，談到拍戲時如何與合作演員相處，他表示，在正式投入拍攝前，自己總會努力了解對方的想法與目標。

他說：「我總是會想，『聽著，先了解再行動。不要只是和別人一起工作，要知道他們是誰？他們是什麼樣的人？他們想做什麼？』」

阿湯哥坦言，自己投入角色的程度偶爾會讓合作演員感到意外，但他會事先坦白自己的目標，也對合作夥伴抱有很高期待。他說：「我非常坦率。這並不是說我們沒有計畫，我們有劇本、有計畫，也會一步步進行。但我也覺得自己對所有人都有一種責任感。」

談到「很投入」這個形容，他笑說：「就算我還是個孩子時，他們也會說，『拜託，湯姆，你太投入了。』我就會想，『我不知道該說什麼，我就是很投入。』」

湯姆克魯斯過度熱情的個性，可以從他交出的電影作品看出來，他拍的片不是騎摩托車衝下懸崖、打開降落傘，就是懸掛在不同類型飛機的機身外側。

對此，湯姆克魯斯表示：「我一直把人生看成一場冒險，而且從來都是如此。」