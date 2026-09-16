他幼年時花1.5元買的餅乾罐 換到安迪沃荷畫作
馬克．切希爾(Marc Cheshire)的照片如今懸掛在惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)，而這都多要感謝美國藝術家安迪．沃荷(Andy Warhol)、聯邦調查局(FBI)前局長J．埃德加．胡佛(J. Edgar Hoover)和一個餅乾罐。
這張照片是沃荷名為「家庭相簿」的732張拍立得照片之一，該相簿還包括了70年代時尚偶像兼社會運動家碧安卡．賈格爾、法國傳奇時裝設計師聖羅蘭(Yves Saint Laurent)和摩納哥卡洛琳公主(Princess Caroline of Monaco)。
照片中，馬克與曾任「華盛頓郵報」(Washington Post)專欄作家的已故母親瑪克辛．切希爾(Maxine Cheshire)一同出現。而這張照片如今能掛在博物館中展出，全都起源於一段奇特的邂逅。
惠特尼博物館總管(majordomo)文森．弗里蒙特稱這段發生在1973年3月的奇特邂逅為「毛澤東餅乾罐交易」。當時，自稱「早熟的孩子」的馬克陪著母親去參加剛過世的聯邦調查局局長胡佛的遺物拍賣會。
馬克搶到了胡佛的豬形餅乾罐。對他來說，這餅乾罐太讚了：「那是靠近60年代的時期，那時候FIB探員就被稱為是『豬』，而且罐底還印著USA。我當時心想，有比這個還更適合胡佛的東西嗎？」
馬克只花了1.5元就買到了這個酷斃了的紀念品。後來，另一位惠特尼的圈內人士、社交界公關R．庫裡．海(R. Couri Hay)也介入其中，並注意到他的波普藝術家朋友對餅乾罐的偏愛。
「我告訴馬克(至編輯：原文寫Maxine，但我覺得應該是錯誤，這裡只得應該是馬克)，『我可以安排為你弄來牛(沃荷當時正在創作的牛主題壁紙圖案)，換妳那精美又稀有的餅乾罐，』」海告訴「華盛頓郵報」。
他回憶說，當時他告訴沃荷：「我覺得我們應該用一幅版畫來換那個餅乾罐，把它加到你的收藏裡。然後瑪克辛來紐約時，說不定會為它寫篇報道。」
那年十月，切希爾搭乘從華盛頓特區到拉瓜地亞的班車，然後打車前往沃荷為在治安不太好的聯合廣場西側的「工廠」。如今已70歲高齡、從事珍稀文獻工作的馬克向「華盛頓郵報」回憶說，他們小心翼翼地把那個如今價值連城的餅乾罐裝進一個盒子裡，並用報紙墊著。
根據馬克回憶，沃荷進來時引起一陣騷動。「我記得他一手拿著拍立得相機和錄音機，另一隻手牽著他的臘腸犬阿奇。我記得他非常平易近人。我們聊得很愉快，我還告訴他我是怎麼得到那個餅乾罐的。」
除了牛壁紙，沃荷還送給馬克一幅他著名的毛主席畫像。
他在1973年陪母親參加胡佛遺物拍賣會時，以1.5元標下豬形餅乾罐。當時他覺得這罐子很符合胡佛形象，因此特別喜歡，之後才引出這段藝術交易。 經由社交界人士牽線，馬克拿餅乾罐換到沃荷的牛主題版畫，後來又獲贈一幅著名的毛主席畫像。整個交換過程也讓這件藏品更具傳奇色彩。 因為沃荷拍下的馬克與母親照片，屬於其「家庭相簿」拍立得系列之一，如今被惠特尼美國藝術博物館收藏與展出，讓這段餅乾罐交易成為藝術館中的趣聞。
精華 FAQ
他在1973年陪母親參加胡佛遺物拍賣會時，以1.5元標下豬形餅乾罐。當時他覺得這罐子很符合胡佛形象，因此特別喜歡，之後才引出這段藝術交易。
經由社交界人士牽線，馬克拿餅乾罐換到沃荷的牛主題版畫，後來又獲贈一幅著名的毛主席畫像。整個交換過程也讓這件藏品更具傳奇色彩。
因為沃荷拍下的馬克與母親照片，屬於其「家庭相簿」拍立得系列之一，如今被惠特尼美國藝術博物館收藏與展出，讓這段餅乾罐交易成為藝術館中的趣聞。
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