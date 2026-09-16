我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約威徹斯特社區學院驚傳校園凶案 3傷2人遭拘留

白宮幕僚長威爾斯宣布抗癌成功 謝川普全力支持

他幼年時花1.5元買的餅乾罐 換到安迪沃荷畫作

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
普普藝術大師安迪沃荷(Andy Warhol)。（美聯社）
普普藝術大師安迪沃荷(Andy Warhol)。（美聯社）

馬克．切希爾(Marc Cheshire)的照片如今懸掛在惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)，而這都多要感謝美國藝術家安迪．沃荷(Andy Warhol)、聯邦調查局(FBI)前局長J．埃德加．胡佛(J. Edgar Hoover)和一個餅乾罐。

這張照片是沃荷名為「家庭相簿」的732張拍立得照片之一，該相簿還包括了70年代時尚偶像兼社會運動家碧安卡．賈格爾、法國傳奇時裝設計師聖羅蘭(Yves Saint Laurent)和摩納哥卡洛琳公主(Princess Caroline of Monaco)。

照片中，馬克與曾任「華盛頓郵報」(Washington Post)專欄作家的已故母親瑪克辛．切希爾(Maxine Cheshire)一同出現。而這張照片如今能掛在博物館中展出，全都起源於一段奇特的邂逅。

惠特尼博物館總管(majordomo)文森．弗里蒙特稱這段發生在1973年3月的奇特邂逅為「毛澤東餅乾罐交易」。當時，自稱「早熟的孩子」的馬克陪著母親去參加剛過世的聯邦調查局局長胡佛的遺物拍賣會。

馬克搶到了胡佛的豬形餅乾罐。對他來說，這餅乾罐太讚了：「那是靠近60年代的時期，那時候FIB探員就被稱為是『豬』，而且罐底還印著USA。我當時心想，有比這個還更適合胡佛的東西嗎？」

馬克只花了1.5元就買到了這個酷斃了的紀念品。後來，另一位惠特尼的圈內人士、社交界公關R．庫裡．海(R. Couri Hay)也介入其中，並注意到他的波普藝術家朋友對餅乾罐的偏愛。

「我告訴馬克(至編輯：原文寫Maxine，但我覺得應該是錯誤，這裡只得應該是馬克)，『我可以安排為你弄來牛(沃荷當時正在創作的牛主題壁紙圖案)，換妳那精美又稀有的餅乾罐，』」海告訴「華盛頓郵報」。

他回憶說，當時他告訴沃荷：「我覺得我們應該用一幅版畫來換那個餅乾罐，把它加到你的收藏裡。然後瑪克辛來紐約時，說不定會為它寫篇報道。」

那年十月，切希爾搭乘從華盛​​頓特區到拉瓜地亞的班車，然後打車前往沃荷為在治安不太好的聯合廣場西側的「工廠」。如今已70歲高齡、從事珍稀文獻工作的馬克向「華盛頓郵報」回憶說，他們小心翼翼地把那個如今價值連城的餅乾罐裝進一個盒子裡，並用報紙墊著。

根據馬克回憶，沃荷進來時引起一陣騷動。「我記得他一手拿著拍立得相機和錄音機，另一隻手牽著他的臘腸犬阿奇。我記得他非常平易近人。我們聊得很愉快，我還告訴他我是怎麼得到那個餅乾罐的。」

除了牛壁紙，沃荷還送給馬克一幅他著名的毛主席畫像。

精華 FAQ

  • 他在1973年陪母親參加胡佛遺物拍賣會時，以1.5元標下豬形餅乾罐。當時他覺得這罐子很符合胡佛形象，因此特別喜歡，之後才引出這段藝術交易。

  • 經由社交界人士牽線，馬克拿餅乾罐換到沃荷的牛主題版畫，後來又獲贈一幅著名的毛主席畫像。整個交換過程也讓這件藏品更具傳奇色彩。

  • 因為沃荷拍下的馬克與母親照片，屬於其「家庭相簿」拍立得系列之一，如今被惠特尼美國藝術博物館收藏與展出，讓這段餅乾罐交易成為藝術館中的趣聞。

FBI

上一則

新iPhone價格創新高 舊手機延壽靠這幾招

下一則

夏州觀光花費升 旅客小增但停留天數減

延伸閱讀

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
封面故事／25部經典傑作 形塑美國文化（之二）

封面故事／25部經典傑作 形塑美國文化（之二）
抽脂、拉皮 減重又修臉…愈來愈多男性走進醫美診間 1年多達170萬

抽脂、拉皮 減重又修臉…愈來愈多男性走進醫美診間 1年多達170萬
紐約嬰兒護士日薪800還要搶？請來照顧新生兒卻變伺候她

紐約嬰兒護士日薪800還要搶？請來照顧新生兒卻變伺候她

熱門新聞

網友分享，自己嘗試各種清潔家電，最後卻回歸最簡單的一次性靜電除塵拖把，直呼花掉的錢已足夠購買多年份的除塵紙。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

2026-09-13 19:55
一名實現提早退休計畫的五旬上班族，離職半年後父親病倒，被迫扛起照護責任。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch ）

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

2026-09-11 20:25
美國人年均行駛1萬6550英里，約每年換三次機油。若車輛年行駛里程不足，機油仍會因氧化與吸收濕氣而變質，建議每六至十二個月更換一次。Image by Skica911 from Pixabay

汽車很少開？為何仍須定期更換機油

2026-09-13 14:36
專家說橄欖油瓶身上的light指的不是橄欖油是低脂或低卡，而是味道較淡。橄欖油示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Serkan Dinç）

橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思

2026-09-14 22:25
咖啡、咖啡豆示意圖。（圖／AI生成）

好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜

2026-09-14 20:25
白金漢宮7日表示，英國哈利王子（左）與妻子梅根和一對兒女搬回英國，不會改變身分，仍非王室在職成員。(路透)

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

2026-09-09 06:05

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」