他幼年時花1.5元買的餅乾罐 換到安迪沃荷畫作

普普藝術大師安迪沃荷(Andy Warhol)。（美聯社）

馬克．切希爾(Marc Cheshire)的照片如今懸掛在惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)，而這都多要感謝美國藝術家安迪．沃荷(Andy Warhol)、聯邦調查局(FBI )前局長J．埃德加．胡佛(J. Edgar Hoover)和一個餅乾罐。

這張照片是沃荷名為「家庭相簿」的732張拍立得照片之一，該相簿還包括了70年代時尚偶像兼社會運動家碧安卡．賈格爾、法國傳奇時裝設計師聖羅蘭(Yves Saint Laurent)和摩納哥卡洛琳公主(Princess Caroline of Monaco)。

照片中，馬克與曾任「華盛頓郵報」(Washington Post)專欄作家的已故母親瑪克辛．切希爾(Maxine Cheshire)一同出現。而這張照片如今能掛在博物館中展出，全都起源於一段奇特的邂逅。

惠特尼博物館總管(majordomo)文森．弗里蒙特稱這段發生在1973年3月的奇特邂逅為「毛澤東餅乾罐交易」。當時，自稱「早熟的孩子」的馬克陪著母親去參加剛過世的聯邦調查局局長胡佛的遺物拍賣會。

馬克搶到了胡佛的豬形餅乾罐。對他來說，這餅乾罐太讚了：「那是靠近60年代的時期，那時候FIB探員就被稱為是『豬』，而且罐底還印著USA。我當時心想，有比這個還更適合胡佛的東西嗎？」

馬克只花了1.5元就買到了這個酷斃了的紀念品。後來，另一位惠特尼的圈內人士、社交界公關R．庫裡．海(R. Couri Hay)也介入其中，並注意到他的波普藝術家朋友對餅乾罐的偏愛。

「我告訴馬克(至編輯：原文寫Maxine，但我覺得應該是錯誤，這裡只得應該是馬克)，『我可以安排為你弄來牛(沃荷當時正在創作的牛主題壁紙圖案)，換妳那精美又稀有的餅乾罐，』」海告訴「華盛頓郵報」。

他回憶說，當時他告訴沃荷：「我覺得我們應該用一幅版畫來換那個餅乾罐，把它加到你的收藏裡。然後瑪克辛來紐約時，說不定會為它寫篇報道。」

那年十月，切希爾搭乘從華盛​​頓特區到拉瓜地亞的班車，然後打車前往沃荷為在治安不太好的聯合廣場西側的「工廠」。如今已70歲高齡、從事珍稀文獻工作的馬克向「華盛頓郵報」回憶說，他們小心翼翼地把那個如今價值連城的餅乾罐裝進一個盒子裡，並用報紙墊著。

根據馬克回憶，沃荷進來時引起一陣騷動。「我記得他一手拿著拍立得相機和錄音機，另一隻手牽著他的臘腸犬阿奇。我記得他非常平易近人。我們聊得很愉快，我還告訴他我是怎麼得到那個餅乾罐的。」

除了牛壁紙，沃荷還送給馬克一幅他著名的毛主席畫像。