搭機時聽到一代號「不是乘客名」 代表飛機運載人類遺體
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航空術語可分為兩類，一種是官方的行業術語、縮寫和短語，例如ATC（air traffic control，飛航管制）和blind spot（盲區），第二種是被認為是俚語的行話，例如「美人魚」（mermaid）被用來形容那些開腿坐讓其他人無法坐同排座椅的乘客。如果聽到「吉姆威爾森」（Jim Wilson）這個姓和名都很常見的名字，不是表示飛機上有名人，這個非官方的術語指的是飛機有運送人類遺體。
Travel + Leisure報導，商用機師、私人飛機預定平台Jettly及BlackJet執行長暨創辦人克拉布（Justin Crabbe）說，「吉姆威爾森」指的是飛機上有運送遺體，但這說法並非普遍適用。
那這個說法從何而來？克拉布說，「吉姆威爾森」和空運托盤的製造商有關，空運托盤是空運時用來盛裝和保護已入殮遺體的容器。
有網友指出，吉姆威爾森一詞似乎只有美國航空使用，但航空公司官方並未證實這一說法。一名網友在Reddit上表示，他1995年時在美國航空的貨物預訂部門（AA cargo reservations）服務，可以證實當時的確會使用這個術語。
Travel + Leisure指出，他們無法獨立核實「吉姆威爾森」是否是航空托盤製造商的真實名稱，也無法確認暱稱由來。不過，「吉姆威爾森」這個術語可能比較隨意、不正式，但它所指的流程是航空旅行中一個受到嚴格監管的環節，旨在確保遺體能夠安全、有尊嚴地運送到最終目的地。
這個非官方術語通常指飛機上有運送人類遺體，而不是有名人搭乘。它屬於航空行話，並非一般乘客會接觸到的正式用語。 報導指出，這個說法可能與空運托盤製造商有關，因為托盤用來盛裝和保護已入殮遺體。不過，媒體也表示目前無法獨立核實其真實來源。 雖然「吉姆威爾森」聽起來像俚語，但它對應的是一個受嚴格監管的運送流程，目的在於確保遺體能安全、妥善且有尊嚴地送達最終目的地。
精華 FAQ
這個非官方術語通常指飛機上有運送人類遺體，而不是有名人搭乘。它屬於航空行話，並非一般乘客會接觸到的正式用語。
報導指出，這個說法可能與空運托盤製造商有關，因為托盤用來盛裝和保護已入殮遺體。不過，媒體也表示目前無法獨立核實其真實來源。
雖然「吉姆威爾森」聽起來像俚語，但它對應的是一個受嚴格監管的運送流程，目的在於確保遺體能安全、妥善且有尊嚴地送達最終目的地。
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