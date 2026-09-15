好市多烤雞吃完別丟 雞骨架煮出多種口味高湯
好市多烤雞不只肉能吃，雞骨架與袋內肉汁也可熬成高湯，再搭配蔬菜、起司皮、昆布與香草，讓平價烤雞發揮更高價值。
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好市多烤雞不只肉能吃，雞骨架與袋內肉汁也可熬成高湯，再搭配蔬菜、起司皮、昆布與香草，讓平價烤雞發揮更高價值。
好市多（Costco）烤雞價格實惠，而且快速方便又美味，是許多人到賣場必買的商品，回家前可以在車上快速補充點蛋白質，剩下的烤雞回家後還能做成各種料理，不過很多人會丟掉的雞骨架其實也有妙用，可以和包裝袋內的肉汁一同熬成雞高湯，高湯可做為其他湯或料理的基底，讓5美元烤雞發揮更大價值。
The Takeout報導，毋須擔心要挑選特定部位，只要將整隻雞骨架，以及袋子內的膠狀調味肉汁一同倒入裝水的鍋中，小火慢燉約3小時即可，雞骨架會在熬煮過程中釋放風味與營養，形成濃郁的油脂高湯，調味好市多烤雞的神祕香料和鹽水也會滲入高湯，進一步增添風味層次。
以好市多烤雞熬高湯，比使用生鮮雞肉能更快速提升風味，熬煮過程中加入其他食材，滋味更佳，例如加入洋蔥、芹菜、大蒜等香辛料和其他蔬菜增添層次，再放入帕瑪森起司等硬質起司的外皮，增添鹹香味；或者添加昆布，讓高湯充滿鮮味，再加點味噌醬進一步提升鮮味；最後淋上少許白酒或檸檬汁，以一絲酸味平衡鹹味。
只要看準入鍋時機，新鮮與乾燥香草也能為自製雞高湯增添層次風味。乾燥香草應在開始熬煮時就加入鍋內，新鮮香草則應在最後加入。不過，迷迭香和百里香等風味較濃郁的新鮮香草，應在開始熬煮時加入，以充分釋放其風味；至於歐芹、羅勒、蒔蘿和細香蔥等較嬌嫩的香草，則應在熬煮過程的最後階段加入，以保留其清淡、清新的風味。
雞骨架不要丟掉，可連同包裝袋內的膠狀肉汁一起放入水中慢燉，約3小時即可熬成雞高湯，作為湯品或其他料理的基底，讓整隻烤雞的價值最大化。 可以加入洋蔥、芹菜、大蒜等蔬菜與香辛料，也能放帕瑪森起司皮、昆布、味噌或少許白酒、檸檬汁，藉由鹹香、鮮味與酸味讓高湯更有層次。 乾燥香草適合在開始熬煮時就放入，讓風味充分釋放；新鮮香草則多在最後加入，以保留清香。像迷迭香、百里香可早放，歐芹、羅勒、蒔蘿和細香蔥則適合後放。
精華 FAQ
雞骨架不要丟掉，可連同包裝袋內的膠狀肉汁一起放入水中慢燉，約3小時即可熬成雞高湯，作為湯品或其他料理的基底，讓整隻烤雞的價值最大化。
可以加入洋蔥、芹菜、大蒜等蔬菜與香辛料，也能放帕瑪森起司皮、昆布、味噌或少許白酒、檸檬汁，藉由鹹香、鮮味與酸味讓高湯更有層次。
乾燥香草適合在開始熬煮時就放入，讓風味充分釋放；新鮮香草則多在最後加入，以保留清香。像迷迭香、百里香可早放，歐芹、羅勒、蒔蘿和細香蔥則適合後放。
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