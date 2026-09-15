舊iPhone不降反漲更想換新機？醫揭「乾脆買新的」心理陷阱

蘋果首款折疊屏iPhone Duo。(歐新社)

蘋果上周發表iPhone Duo、iPhone 18 Pro系列，不少人明明手機還堪用，看到新品卻突然覺得「該換了」，甚至舊款沒降反漲，更讓人萌生「乾脆買新的」念頭。台灣精神科醫師楊聰財指出，背後涉及社會比較、預期落差、錨定及損失規避等心理機制。

蘋果9月9日發表首款摺疊手機iPhone Duo，以及iPhone 18 Pro、18 Pro Max，新機從相機、效能、電池及AI功能全面升級；不同於過去新品推出後舊機降價的印象，今年部分舊款iPhone價格反而上調，市場分析認為與記憶體等零組件成本上升有關，也讓消費者重新面臨「該買舊款還是直上新款」的選擇。

楊聰財指出，手機明明沒壞，新品一推出卻突然覺得手上手機「過時」，首先與「社會比較」有關。新品發表會、網路開箱、朋友換機等訊息密集出現，會不斷提醒消費者「別人已經升級」，手機又兼具身分與社交象徵，很容易讓人把原本正常可用的產品，重新評估為落後。

此外，新機強調更快晶片、更強相機及AI功能，也會形成新的比較基準。原本覺得手機速度、拍照都夠用，一旦與新規格並列比較，就可能產生「相對剝奪感」，覺得自己少了某些功能；這並不代表實際需求突然增加，而是心理參考點改變。

若消費者原本打算「等新機上市、舊機降價」，最後卻發現舊款不降反漲，楊聰財說，容易產生明顯的「預期落差」。人對得失的感受並非只看最後價格，也會拿結果和原先期待比較，原本預期省錢卻變得更貴，可能出現失望、焦躁，甚至「早知道就先買」的懊悔。

當舊款與新款價差進一步縮小，「都花這麼多了，不如多一點買最新的」心理也容易出現。楊聰財表示，這牽涉「錨定效應」，當消費者已接受較高的手機價格，多增加一小段金額，主觀感受會變得較不明顯；加上擔心現在不買、未來還會再漲的「損失規避」，更可能加快下單。

至於品牌是否可能刻意讓舊款顯得「沒那麼划算」來推升新品銷售？楊聰財表示，行銷上確實常透過價格對照、產品階梯與稀缺性塑造選擇情境，讓其中一項產品成為比較基準，但不能因此直接認定漲價就是刻意「逼買新機」，仍須考量零組件、供應鏈及成本等因素。

楊聰財建議，想避免被「換機焦慮」牽著走，可先替自己設定2至3天冷靜期，重新檢視手機是否真的影響工作、拍照、續航或日常使用；若只是看到別人換新機後突然覺得舊機不好用，就要注意可能是比較心理作祟。「換不換手機應由真正需求決定，而不是由發表會決定」，把「想要」與「需要」分開，才能避免情緒性消費。