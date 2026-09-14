橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思

專家說橄欖油瓶身上的light指的不是橄欖油是低脂或低卡，而是味道較淡。橄欖油示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Serkan Dinç）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 橄欖油瓶身標示 light，並不代表熱量或脂肪較低。

橄欖油瓶身標示 light，並不代表熱量或脂肪較低。 重點二： light 其實是指橄欖油風味較淡、氣味更清清淡。

light 其實是指橄欖油風味較淡、氣味更清清淡。 重點三：淡味橄欖油多屬精煉油，發煙點較高且價格較低。

很多人看到橄欖油 瓶身上寫「light」會以為該瓶橄欖油熱量較低或標榜低脂低卡，但這是天大的誤會，專家說所有橄欖油的熱量和脂肪含量基本上都一樣，沒有低脂或低卡路里版本，light是指該橄欖油的味道溫和清淡，未來為了避免誤解，希望能改標註「味道清淡」（light flavor）。

Simply Recipes報導，很多食品雜貨上若標有「light」代表熱量、脂肪含量或營養成分較低，因此若橄欖油瓶身上也有light，旁邊還寫有「特級初榨」、「純正」和「經典」時，很容易讓人誤以為light指的是該橄欖油熱量較低，但其實指的是橄欖油的氣味和橄欖風味較淡，淡味橄欖油的熱量和脂肪含量和其他橄欖油基本上都相同。

北美橄欖油協會（North American Olive Oil Association , NAOOA）的行政總監普羅法奇（Joseph R. Profaci）在橄欖油產業從業超過30年，他說橄欖油瓶身上的「light」標示不受法律規範，相關機構沒有針對該詞制訂嚴格的標準，所有橄欖油的熱量和脂肪含量基本上都相同，通常都是一湯匙約含120大卡的熱量和14克脂肪，沒有低脂低卡版本的橄欖油。

普羅法奇說，「light」只是對橄欖油味道較淡的描述，為了更明確地表示，NAOOA要求其成員改用如「口感清淡」（light-tasting）或「味道清淡」（light flavor）等字眼，並已向食品藥品管理局（FDA）請願，要求在整個行業內強制執行這一區分。

普羅法奇解釋淡味橄欖油是如何製成，他說「特級初榨橄欖油」（extra-virgin olive oil）指的是以機械方式從橄欖中提取，不使用化學溶劑，通常直接裝瓶，有時也可能會經過過濾。「特級」（extra）指的是有更卓越的風味特性。初榨橄欖油若萃取後風味或外觀不符合預期標準，可用加熱或氫氧化鈉或兩者一起用進行精煉。

普羅法奇說，精煉會除去橄欖油的顏色和風味，提高其發煙點，還會很大程度地破壞天然存在的微量營養素如酚類化合物和抗氧化物。由於這些化合物是優質橄欖油風味和潛在健康益處的來源，生產商可能會摻入少量初榨橄欖油來恢復一些顏色、風味和抗氧化物。

淡味橄欖油主要由精煉過的橄欖油製成，因此價格比特級初榨橄欖油便宜，若只摻回少量初榨橄欖油，普羅法奇舉例如5%，就能作為淡味橄欖油販售。

美國沒有規定橄欖油上要標明產品是否經過精煉，普羅法奇提供一個選購參考，他說若橄欖油瓶身沒有寫「初榨」（virgin），就能假設該瓶橄欖油有精煉油，味道較淡且發煙點較高。

淡味橄欖油適合在需要味道清淡的食用油時使用，例如自製美乃滋、烘焙食品和高溫煎炸的菜餚，風味濃郁的特級初榨橄欖油可能會蓋過其他食材的味道。

雖然淡味橄欖油的發煙點較高，這並不代表特級初榨橄欖油只能用於沙拉和淋在菜餚上，它也很適合炒、烤甚至油炸，在歐洲的橄欖種植區，人們將其普遍地用在那些烹飪方法。普羅法奇說，橄欖油的口味差異很大，挑選時主要還是依據個人口味喜好。