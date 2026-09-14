美國哪裡四季分明又不極端？華人點名3地區 西雅圖評價最兩極

美國幅員廣大，各州氣候差異明顯。圖為西雅圖水岸的62號碼頭。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 小紅書網友詢問美國哪裡兼具四季分明與不極端天氣，留言集中推薦西雅圖、費城、維吉尼亞與北卡，但各地都存在氣候缺點與接受度差異。

美國幅員廣大，各州氣候差異明顯，一名小紅書 網友桃桃Niki近日發文詢問「美國到底哪個地方四季分明，天氣又不極端」，吸引逾300則留言。網友陸續點名西雅圖 、北卡羅來納州 、維吉尼亞州、費城及聖地牙哥等地，其中西雅圖獲得最多人推薦，卻也因陰雨天數及季節感是否明顯引發激烈討論。

支持西雅圖的網友認為，當地夏季不會過度炎熱，冬季氣溫也相對溫和，春季可賞櫻、秋季能看楓葉，冬天偶爾下雪，四季各有不同景色。有人表示，自己曾住過波士頓 、芝加哥 、南加州及西雅圖，最後仍最喜歡西雅圖；也有人認為東西雅圖夏秋兩季格外舒適，確實符合「不冷不熱」的條件。

不過，反對者直言，西雅圖與其說四季分明，不如說只有「雨季和非雨季」，長時間陰天可能比低溫更影響心情。北卡羅來納州及南卡羅來納州 也獲得不少推薦，有人認為當地冬季不算嚴寒、季節變化明顯，但也有居民反駁，北卡夏季濕熱、雷暴與蚊蟲多，有時4月便進入漫長夏季，氣溫甚至可能超過攝氏35度，不見得符合「天氣不極端」。

維吉尼亞州及華府周邊的DMV地區同樣被多次點名。支持者表示，當地春夏秋冬較為完整，冬季雖冷但時間不算太長，整體氣候與中國江蘇一帶相似；反對者則認為夏季濕度高、蚊蟲多，戶外活動仍會受到影響。費城及鄰近新澤西州也獲得好評，有網友形容當地冬天偶爾有雪卻不至於長期嚴寒，夏季也相對可以接受，是少數兼具季節變化與適居性的選項。

至於南加州、聖地牙哥及舊金山，雖因全年氣候溫和而被視為宜居地區，卻遭質疑缺乏明顯四季；波士頓、芝加哥與明尼蘇達州雖然季節分明，冬季低溫及降雪又可能過於強烈。

綜合留言來看，西雅圖、費城及維吉尼亞州較接近題目要求，但最佳答案仍取決於個人能否接受陰雨、濕熱、低溫及蚊蟲，並不存在讓所有人都滿意的完美氣候。