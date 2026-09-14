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機場停車撿到超低價？ 專家揭背後真相

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出國時若把車停在機場周邊的停車場，因為可能一連停好幾天而費用不低，若有相關業者的...
出國時若把車停在機場周邊的停車場，因為可能一連停好幾天而費用不低，若有相關業者的費用低得不可思議，可能代表停車場地或服務有問題，須留意當心。機場停車示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Holiday Extras）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：機場停車若價格低得離譜，可能暗藏風險。
  • 重點二：部分第三方業者以低價廣告偽裝合法停車服務。
  • 重點三：預訂前應查評價、地址、保全與付款安全性。

機場停車費用通常不便宜，特別是出國要停好幾天的情況，因此有些人看到價格較低的停車場廣告就毫不考慮預訂，但專家表示，機場停車的費用若偏低甚至低得不可思議，可能不是撿到大便宜，這樣的廣告有潛在風險，例如保全設施不周全或地點和廣告宣傳的不同，駕駛或車主應特別警惕。

Travel + Leisure報導，英國汽車和貨車租賃公司Nationwide Vehicle Contracts表示，一些不法的第三方公司很常利用機場停車很貴這一點，在網路上發布價格低到離譜的優惠訊息，讓人覺得價錢好到不像是真的。

Nationwide Vehicle Contracts說，那些廣告會使用誘人的字句如「停車換乘」（park and ride）來偽裝成合法服務，但其實其中一些業者不是缺乏合適的停車設施，就是安全設備水準不足。

Nationwide Vehicle Contracts的總監霍斯（Keith Hawes）說，停車場業者有很高的營運成本，包括保全設施、員工、保險和機場接駁服務，若有業者的價錢明顯低於同行太多，代表他們可能偷工減料，或服務和宣傳不符。

霍斯說，在某些情況下，低到不尋常的價格可能和保全設施不足、有隱藏費用或汽車會被停放在和宣傳的地點不同等情況有關。

霍斯說，其他機場外停車場的警訊還有缺乏近期或經過驗證的客戶評價、條款和條件不明確、未列出地址、預訂前難以聯繫和缺乏安全的支付方式。信譽良好的業者通常資訊公開透明，地點、保全措施和聯繫資訊等都很清楚，因此若網站上的資訊模糊就會令人感到擔憂。

霍斯建議，旅客在預訂停車場前應搜尋業者的相關資訊，包括查看獨立評價、核實聯絡方式、確認車子停放地點，也要檢視業者的保全措施如監視器、圍欄、門禁系統和現場工作人員，保險及行業認證的證明也要了解清楚。

若已經停好車但對現場環境感到擔憂或發現不合法，有幾個步驟可做。霍斯建議待在車旁，盡快找到新的停車地點，接著是要保留所有手上的停車相關預訂文件。

霍斯說，保留預訂時所有的訊息、收據以及和業者往來的訊息很重要，因為那些可作為投訴或消費爭議時的佐證；若使用預訂平台，則應向平台反映問題，也可以聯繫支付服務供應商，了解退款或拒付的選項。

精華 FAQ

  • 因為過低價格可能不是優惠，而是業者偷工減料或資訊不實，常見風險包括保全不足、隱藏費用，甚至車輛實際停放地點與廣告不一致。

  • 警訊包括缺乏近期或驗證過的評價、條款不清、未列地址、預訂前難聯繫，以及沒有安全付款方式；若網站資訊模糊，通常更值得懷疑。

  • 建議先待在車旁並盡快找新停車地點，同時保留預訂文件、收據與往來訊息，必要時向平台、支付服務商反映，爭取退款或拒付。

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