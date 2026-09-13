蜘蛛人讓位「超異能快感2」奪下北美票房冠軍
「超異能快感：魔法之書」(Practical Magic 2)上映首周即衝到北美票房冠軍，擠掉六連霸的超級英雄大片「蜘蛛人：重生日」(Spider-Man: Brand New Day)。
美聯社報導，本片是28年前「超異能快感」姍姍來遲的續集，當年票房平平，如今卻成為備受推崇的經典之作。
華納兄弟(Warner Bros.)發行的「超異能快感2」由珊卓布拉克(Sandra Bullock)與妮可基嫚(Nicole Kidman)兩大影后領銜，在4146家影院上映，Rentrak預估，首周末北美票房約為3000萬元，加上北美以外77個國際票房的1600萬元，全球首周末就拿下4600萬元。
「超異能快感：魔法之書」由蘇珊娜比爾(Susanne Bier)執導、製作預算7500萬元，改編自作家愛麗絲霍夫曼(Alice Hoffman)的作品，講述姊妹倆試圖打破女巫家族「單身詛咒」的魔咒。
美聯社影評打了兩星(滿分四星)，並指出續集雖少了前作的滑稽，但珊卓布拉克與妮可基嫚的精湛演技與默契，仍為影片大幅加分。
跌落第2名的「蜘蛛人：重生日」賣座僅剩840萬元，較上周末下跌54%。湯姆霍蘭德(Tom Holland)主演的索尼(Sony)與漫威(Marvel)大片，目前本土累計9.352億元，使得「蜘蛛人：重生日」距離2015年「星際大戰：原力覺醒」(Star Wars: Episode VII — The Force Awakens)9.366億元的北美總票房僅差140萬元。「星際大戰：原力覺醒」目前是北美影史票房榜首。
克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)執導的「奧德賽」(The Odyssey)緊追在後，位居第3，上映第9周票房為740萬元。由麥特戴蒙(Matt Damon)主演的環球影業(Universal Pictures)史詩巨作，北美已破6.005億元，全球更是高達16.8億元，成為環球影業全球票房最高的電影。
由華納兄弟發行的超異能快感：魔法之書首周即拿下北美票房冠軍，在4146家影院上映後，北美首周末約進帳3000萬元，成功擠下蜘蛛人：重生日。 這部續集在北美以外的77個國際市場再收1600萬元，合計全球首周末票房達4600萬元。影片由珊卓布拉克與妮可基嫚主演，製作預算為7500萬元。 蜘蛛人：重生日跌到第2名，周末票房剩840萬元，較上周下滑54%。它在北美累計達9.352億元，距離星際大戰：原力覺醒的9.366億元紀錄只差140萬元。
精華 FAQ
由華納兄弟發行的超異能快感：魔法之書首周即拿下北美票房冠軍，在4146家影院上映後，北美首周末約進帳3000萬元，成功擠下蜘蛛人：重生日。
這部續集在北美以外的77個國際市場再收1600萬元，合計全球首周末票房達4600萬元。影片由珊卓布拉克與妮可基嫚主演，製作預算為7500萬元。
蜘蛛人：重生日跌到第2名，周末票房剩840萬元，較上周下滑54%。它在北美累計達9.352億元，距離星際大戰：原力覺醒的9.366億元紀錄只差140萬元。
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