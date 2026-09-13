蜘蛛人讓位「超異能快感2」奪下北美票房冠軍

28年前「超異能快感」姍姍來遲的續集「超異能快感：魔法之書」，由珊卓布拉克(右)與妮可基嫚(左)兩大影后領銜加持下 上映首周末即奪下北美票房冠軍，(美聯社)

「超異能快感：魔法之書」(Practical Magic 2)上映首周即衝到北美票房冠軍，擠掉六連霸的超級英雄大片「蜘蛛人 ：重生日」(Spider-Man: Brand New Day)。

美聯社報導，本片是28年前「超異能快感」姍姍來遲的續集，當年票房平平，如今卻成為備受推崇的經典之作。

華納兄弟(Warner Bros.)發行的「超異能快感2」由珊卓布拉克(Sandra Bullock)與妮可基嫚(Nicole Kidman)兩大影后領銜，在4146家影院上映，Rentrak預估，首周末北美票房約為3000萬元，加上北美以外77個國際票房的1600萬元，全球首周末就拿下4600萬元。

「超異能快感：魔法之書」由蘇珊娜比爾(Susanne Bier)執導、製作預算7500萬元，改編自作家愛麗絲霍夫曼(Alice Hoffman)的作品，講述姊妹倆試圖打破女巫家族「單身詛咒」的魔咒。

美聯社影評打了兩星(滿分四星)，並指出續集雖少了前作的滑稽，但珊卓布拉克與妮可基嫚的精湛演技與默契，仍為影片大幅加分。

跌落第2名的「蜘蛛人：重生日」賣座僅剩840萬元，較上周末下跌54%。湯姆霍蘭德(Tom Holland)主演的索尼(Sony)與漫威(Marvel)大片，目前本土累計9.352億元，使得「蜘蛛人：重生日」距離2015年「星際大戰：原力覺醒」(Star Wars: Episode VII — The Force Awakens)9.366億元的北美總票房僅差140萬元。「星際大戰：原力覺醒」目前是北美影史票房榜首。

克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)執導的「奧德賽」(The Odyssey)緊追在後，位居第3，上映第9周票房為740萬元。由麥特戴蒙(Matt Damon)主演的環球影業(Universal Pictures)史詩巨作，北美已破6.005億元，全球更是高達16.8億元，成為環球影業全球票房最高的電影。