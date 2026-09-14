好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜

咖啡、咖啡豆示意圖。（圖／AI生成）

許多人早上都需要來一杯咖啡 ，而大賣場大包裝的咖啡豆或研磨咖啡粉成了最方便的選擇。最近有網友在網路論壇上發問賣場好市多 （Costco）裡哪一款咖啡最好喝，引起許多人討論。

商品評比網站Sporked報導，一名消費者日前在網路論壇Reddit上發文，想知道大家心中最好喝的好市多咖啡是哪一款，因為他每次去都面對琳瑯滿目的咖啡商品，不知道該買哪一款好。

在這一則收到將近200則留言的文章裡，報導整理出幾款被網友公認好喝的熱門咖啡商品。

1.科克蘭 有機單品系列

好市多自有品牌「科克蘭」（Kirkland Signature）的有機單品系列（Organic single-origin range），目前提供來自墨西哥、衣索比亞和蘇門答臘的咖啡豆，以及一款來自哥倫比亞的低咖啡因豆子。

有網友特別推薦墨西哥咖啡豆，稱讚其品質在過去幾年裡非常穩定。

不過，也有許多網友提醒，好市多可能會更換該系列的咖啡豆成分，但總體而言品質都在水準之上。

2.科克蘭哥倫比亞Supremo

深焙的「科克蘭」哥倫比亞Supremo咖啡粉，是其咖啡產品線中的主力商品，也是許多人的首選；大鐵罐包裝的咖啡粉可以喝上很長一段時間。

不過，有網友提醒，預先研磨好的咖啡粉風味濃度不如現磨咖啡豆，選這款是犧牲了一點風味來換取便利性。

3.科克蘭法式烘焙

「科克蘭」的法式烘焙（French Roast）也被不少網友提到，是品質可靠的選擇。

4. 舒適山咖啡

好市多也有販售其他知名品牌的咖啡，雖然這些品牌會因分店而異。

「舒適山咖啡」（Mt. Comfort）是個經常被提及的高級選擇，這個精品咖啡品牌使用的是品質始終優異、風味豐富且來源講究的咖啡豆，而且價格相當平易近人。

5. Colectivo與Ruta Maya

Colectivo與Ruta Maya則是另外兩個值得在特定好市多門市留意尋找的品牌。