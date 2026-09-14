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飛機小桌板比想像中髒？空服員揭真相：有人在上頭換尿布

TVBS新聞網／編譯：沈惟中
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一名空服員建議，搭機時最好不要直接在座位前的小桌板上吃東西，示意圖。(圖／AI生...
一名空服員建議，搭機時最好不要直接在座位前的小桌板上吃東西，示意圖。(圖／AI生成)

一名空服員建議，搭機時最好不要直接在座位前的小桌板上吃東西，原因是有家長會直接在飛機小桌板上替孩子更換尿布，恐導致肉眼看不見的嬰兒糞便顆粒殘留在桌面上。她指出，即使使用消毒濕巾擦拭，也不代表就能立即清潔乾淨。

空服員揭露小桌板「恐怖用途」

據《紐約郵報》報導，空服員珍妮（Janae）日前在TikTok分享搭機知識，表示自己從不在飛機小桌板上吃東西，也不會將個人物品直接放在桌面上。她指出，有些人會在小桌板上替孩子更換尿布，因此若不得不使用，她會先鋪上一層垃圾袋。

珍妮表示，就算使用消毒濕巾擦拭，表面仍需要維持濕潤10分鐘，才能發揮完整效果。她也批評部分家長直接將孩子換下的髒尿布交給空服員，甚至在遭到拒絕時感到不滿。她說，自己不會徒手接過尿布，即使戴手套也不願意，而是會提供垃圾袋，請家長自行處理。

空服員提醒旅客注意機艙衛生

珍妮也提到，有些旅客會要求空服員處理嘔吐物，另有人使用洗手間後不洗手，甚至赤腳走在機艙內。

她並非唯一提醒旅客注意機艙衛生的空服員。來自德州的空服員雪兒（Cher）曾指出，飛機上的窗戶遮板、地毯、頭頂置物櫃及安全帶等，都是容易接觸到髒污的區域；另一名空服員雷莫（Josephine Remo）則曾提醒，洗手間水龍頭及門鎖也可能是較少清潔的地方。

凱斯西儲大學護理學院研究副教授奈頓（Shanina Knighton）此前也提醒，若非必要，她會盡量避免使用飛機洗手間，必須使用時則會特別注意接觸到哪些地方。

飛機小桌板比想像中髒？空服員揭真相：有人在上頭換尿布

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