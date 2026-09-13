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搭飛機想免費升等？前空服員曝「5大密技」獨旅更有機會

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搭飛機想免費升等？前空服員曝「5大密技」獨旅更有機會

TVBS新聞網／編譯：劉哲琪
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不少旅客搭機時都期待獲得升等機會。飛機座位示意圖，和本新聞無關。（取材自unsp...
不少旅客搭機時都期待獲得升等機會。飛機座位示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Frugal Flyer）

搭乘飛機時，為了讓旅程更加舒適，不少旅客都期待能獲得升等機會。但究竟怎麼做，才能提高被升等的機率？擁有15年以上航空業經驗的前空服員分享5招，包括獨自旅行、選擇淡季出發及提早辦理線上報到等，都可能增加升等機會。

登機門確認是否有空位

如果希望在搭機當天升等，可以在登機門詢問座位空缺情況。登機門工作人員能夠確認最新的座位狀況，包括起飛前臨時取消訂位，或已訂位旅客未登機所空出的座位。

不過，即使有空位，也不代表一定能夠升等。是否可以升等以及所需費用，會依航空公司的規定、購買的票價種類、會員等級，以及升等候補順位等因素而有所不同。

獨自旅行

據稱相較於多人同行，獨旅獲得免費升等的機會較高。因為當較高艙等只剩下一個空位時，單獨旅行的乘客較容易被調整座位。

選擇淡季出發

選擇一周中段或旅客較少的旅遊淡季等相對空閒的航班也是重點之一。與客滿的航班相比，這類航班的較高艙等更有可能還留有空位。

儘早辦理線上報到

線上報到開放後，盡可能提早完成手續也是一種方法。部分航空公司如果較高艙等仍有空位，可能會以比平常更便宜的價格提供升等。相關通知可能透過電子郵件寄送，也可能顯示在航空公司的App中，因此可以留意查看。

加入航空公司的會員

如果有經常搭乘的航空公司，也建議加入免費的哩程會員計畫。當出現可供升等的空位時，航空公司有時會優先考慮會員，而在升等候補名單中，高階會員的順位通常也會比較前面。隨著搭乘次數增加、會員等級提高，獲得升等的機會也可能隨之增加。

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