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蘋果摺疊機撞名Duolingo「綠色情勒鳥」發文互動笑翻網友

TVBS新聞網／編譯：張君堯
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語言學習應用程式Duolingo與蘋果摺疊機（右）撞名。(路透)
語言學習應用程式Duolingo與蘋果摺疊機（右）撞名。(路透)

蘋果（Apple）9日正式公布了首款摺疊機iPhone Duo，其外觀和價格瞬間吸引關注、成為熱議話題，而取名iPhone Duo更與語言學習應用程式「Duolingo」（多鄰國）撞名，對此，Duolingo著名的吉祥物、被戲稱為「情勒鳥」的綠色貓頭鷹多鄰國鳥（Duo）在社群發文笑翻網友。

隨著iPhone Duo的推出，Duolingo官方Instagram帳號10日貼出1張圖片，只見多鄰國鳥被困在iPhone Duo內，且手機還正在進行摺疊，貼文更寫下「Let's hope i don't get cracked」（希望我不要被折壞），留言還繼續說道「特納斯（John Ternus，蘋果新任執行長），你是不是暗戀我？老實說」。

這張圖片吸引大量網友按讚留言，紛紛直呼「沒有看過比這更棒的組合」、「太有才了」等。

▲ 影片來源：instagram平台＠duolingo

（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

蘋果摺疊機撞名Duolingo！　「綠色情勒鳥」發文互動笑翻網

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