開車不准前面有車、比賽不能拿第二 3星座凡事都要爭第一

3星座凡事都想搶在前面，不願輕易落後他人。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RUN 4 FFWPU ）

有些人莫名會帶點「老二情節」，對輸給別人特別敏感，凡事都希望證明自己更優秀。例如開車時不喜歡前方有車擋著，比賽時拿到亞軍仍覺得不甘心，就連感情中也無法接受自己只是備胎。對他們來說，第一名不只是名次，更像是一種自我價值的證明。日本媒體「占TV」解析，3個星座就是典型代表，凡事都想搶在前面，不願輕易落後他人。

第3名：摩羯座

即使面對滿是岩石的崎嶇山路，只要一步一步往前走、持續努力攀登，最終也能抵達山頂。摩羯座就是這種勤奮踏實、願意持續累積的類型，他們不輕易放棄，因此最後往往能脫穎而出、成為第一。

摩羯座其實相當有野心，即使不會把競爭心直接表現出來，心裡早已鎖定第一的位置，默默朝著目標努力。

第2名：獅子座

獅子座無論身在何處，都希望自己成為眾人關注的中心，他們喜歡受到稱讚與追捧，自尊心也很強，因此很難接受「第二名」的位置。

尤其是在感情中，獅子座更不可能甘願當第二順位，即使對方已經有了另一半，只要是自己看上的對象，也會充分展現魅力，抱著一定要追到手的氣勢，絕不輕易退讓。

第1名：牡羊座

牡羊座是12星座之首，個性直來直往、勇往直前，一旦想到什麼就想立刻行動，不喜歡拖拖拉拉。

他們天生好勝，無論做什麼都希望自己能成為第一，最不喜歡落在別人身後當第二名。無論在學校或職場，只要是多人一起的場合，牡羊座往往會主動站出來帶頭，不僅願意承擔領導角色，也會鼓勵大家一起努力、帶動團隊士氣。