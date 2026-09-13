搭郵輪帶骰子撲克牌也不能隨便玩 一舉動可能被列黑名單
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很多郵輪上都有賭場，也是郵輪上可能會讓乘客損失慘重的地方，嘉年華郵輪及其母公司甚至曾因涉嫌對船上賭客進行掠奪性行為而遭到起訴。因此對於想賭但又不想進到郵輪上賭場的乘客，可能會想自己帶骰子或撲克牌，認為這樣就能和親友盡情地賭又不會荷包大失血，但這麼做完全是錯的，因為在船上以現金私下賭博是違反規定的。
Islands報導，嘉年華郵輪資深娛樂總監暨品牌大使希爾德（John Heald）在臉書貼文中證實，他們不允許在郵輪上賭場外任何形式的賭博；這則貼文是回應先前的匿名投訴，有乘客抱怨嘉年華郵輪的員工阻止了一場以現金為賭注的骰子遊戲。
搭乘郵輪時自己和親友來場以現金為賭注的遊戲看似無傷大雅，但其實已違反國際規則。初犯或許不足以被郵輪公司列入黑名單，但最好還是不要冒險。只要不涉及金錢，什麼遊戲都可以玩，這也不是嘉年華郵輪獨有的規定，其他郵輪公司也有類似規範。
郵輪公司對在船上賭博等行為制定了嚴格的規範，除了不能私下賭博外，18歲以下的乘客也不能進入郵輪上的賭場或玩賓果遊戲；郵輪停靠港口時可能也無法在賭場賭博。
因為問題不在道具，而在是否涉及金錢賭注。郵輪公司明訂賭場外不得進行任何形式的私下賭博，尤其是以現金下注，這會違反船上規定與國際規則。 嘉年華郵輪資深娛樂總監已公開證實，船上賭場外不允許任何形式的賭博。先前有乘客投訴員工制止現金骰子局，也進一步說明公司執行非常嚴格。 只要不涉及金錢，通常可以和親友玩一般遊戲；但18歲以下乘客不能進入賭場或玩賓果，且郵輪停靠港口時，賭場也可能暫時不能開放賭博。
精華 FAQ
因為問題不在道具，而在是否涉及金錢賭注。郵輪公司明訂賭場外不得進行任何形式的私下賭博，尤其是以現金下注，這會違反船上規定與國際規則。
嘉年華郵輪資深娛樂總監已公開證實，船上賭場外不允許任何形式的賭博。先前有乘客投訴員工制止現金骰子局，也進一步說明公司執行非常嚴格。
只要不涉及金錢，通常可以和親友玩一般遊戲；但18歲以下乘客不能進入賭場或玩賓果，且郵輪停靠港口時，賭場也可能暫時不能開放賭博。
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