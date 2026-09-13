搭郵輪帶骰子撲克牌也不能隨便玩 一舉動可能被列黑名單

嘉年華郵輪禁止乘客自己帶撲克牌或骰子私下以現金賭博，多次違反恐遭列為黑名單。賭場示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 郵輪上賭場外以現金私下賭博屬違規行為。

郵輪上賭場外以現金私下賭博屬違規行為。 重點二： 嘉年華郵輪已明確禁止任何形式的船上場外賭博。

嘉年華郵輪已明確禁止任何形式的船上場外賭博。 重點三：不涉金錢的娛樂可進行，18歲以下也有場地限制。

很多郵輪 上都有賭場，也是郵輪上可能會讓乘客損失慘重的地方，嘉年華郵輪及其母公司甚至曾因涉嫌對船上賭客進行掠奪性行為而遭到起訴。因此對於想賭但又不想進到郵輪上賭場的乘客，可能會想自己帶骰子或撲克牌，認為這樣就能和親友盡情地賭又不會荷包大失血，但這麼做完全是錯的，因為在船上以現金私下賭博是違反規定的。

Islands報導，嘉年華郵輪資深娛樂總監暨品牌大使希爾德（John Heald）在臉書貼文中證實，他們不允許在郵輪上賭場外任何形式的賭博；這則貼文是回應先前的匿名投訴，有乘客抱怨嘉年華郵輪的員工阻止了一場以現金為賭注的骰子遊戲。

搭乘郵輪時自己和親友來場以現金為賭注的遊戲看似無傷大雅，但其實已違反國際規則。初犯或許不足以被郵輪公司列入黑名單，但最好還是不要冒險。只要不涉及金錢，什麼遊戲都可以玩，這也不是嘉年華郵輪獨有的規定，其他郵輪公司也有類似規範。

郵輪公司對在船上賭博等行為制定了嚴格的規範，除了不能私下賭博外，18歲以下的乘客也不能進入郵輪上的賭場或玩賓果遊戲；郵輪停靠港口時可能也無法在賭場賭博。