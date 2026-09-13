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牛排在家吃更省 好市多5款顧客狂回購 每磅11.5美元起

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好市多牛肉區種類豐富。（記者朱敏梓／攝影）
好市多牛肉區種類豐富。（記者朱敏梓／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

在通膨與牛肉供應吃緊下，好市多因多款USDA牛排價格實惠、品質穩定，成為消費者反覆回購的熱門選擇。

美國通膨持續升高、食品回收事件頻傳、牛隻供應量創歷史新低之際，國內對牛肉的需求仍處於40年高點，而好市多能買到多種USDA極佳級、特選級的牛肉，價格也很實惠。Tasting Table報導整理出好市多(Costco)5款顧客大力推薦、經常回購的牛排，無論是用炭火烤、用平底鍋煎，或用烤箱烤，都能花最少錢買到最柔嫩、口感豐富的牛排。

1. 科克蘭USDA特選級無骨肋眼牛排（Kirkland Signature USDA Beef Ribeye Steak Boneless）

肋眼肉取自牛的肋骨部分，因為來自牛身上較少使用的部位，所以擁有豐富的脂肪大理石紋，又具備柔嫩肉質。一位粉絲在臉書（Facebook）上表示，他對好市多的肉品很有信心，結果也確實沒讓他失望，只需撒點鹽、胡椒，再在烤架上烤一下，牛排的大理石紋讓人驚艷，肉本身就證明一切，以如此實惠的價格來說，牛排嘗起來可能更美味。

科克蘭USDA特選級無骨肋眼牛排每磅售價17元，而USDA極佳級（Prime）約為22元，相比之下，全國各地肉舖同部位與等級的牛排價格最高可達每磅35元。每包科克蘭USDA特選級（Choice）無骨肋眼牛排價格約78元，而極佳級則約87元。

2. 科克蘭上腰沙朗牛排（Kirkland Signature USDA Beef Loin Top Sirloin Steak）

一位Reddit網友說，好市多的極佳級牛排比特選級還便宜，風味也更棒，而且用相同價格販售過沙朗上蓋肉，沙朗牛排不僅是紐約客牛排的平價替代選擇，同時也是肉質嫩、風味十足的部位。雖然上腰沙朗比較瘦，但仍然柔嫩多汁，而且有濃郁的牛肉風味。

上腰沙朗的價格每磅可達40元以上，但好市多的上腰沙朗和上腰沙朗上蓋肉每磅只要11.5元，極佳級上腰肉沙朗價格約每磅15元。購買一包科克蘭上腰沙朗牛排，價格約50元；上腰沙朗上蓋肉約42元；而USDA極佳級上腰肉沙朗則約62元。

3. 科克蘭紐約客牛里肌牛排（Kirkland Signature USDA Beef Loin New York Steak）

紐約客牛排在爐子或烤架上簡單煎烤皆可，肉充滿鮮味，而且和葡萄酒絕配；雖然可能不是最嫩的牛排，但口感一致，每口都能滿足味蕾。一位Reddit網友說，他認為極佳級紐約客牛排是好市多販售的最棒肉品，而好市多的極佳級比特選級貴大約7元，但考慮到有些肉舖販售的紐約客牛排每磅價格甚至接近30元，這筆錢或許值得。一包4磅的科克蘭USDA特選級紐約客牛排約77元，而一包4.5磅的科克蘭USDA極佳級紐約客牛排約85元。

4. 科克蘭菲力牛排（Kirkland Signature USDA Choice Beef Loin Tenderloin Steak Filet Mignon）

菲力牛排取自腰脊部，與紐約客、沙朗牛排大致在同一區塊，但只占屠宰肉品的不到4%，因此價格通常很高。菲力牛排適合煎烤、反向煎烤或舒肥法烹調。知名廚師吉雅達（Giada De Laurentiis）喜歡在牛排剛起鍋時，直接淋上巴薩米克醋膏並搭配山羊起司，但也可以簡單在牛排上放鹽味奶油享用。

一位Reddit網友說，好市多的菲力牛排很棒，下次絕對會再買。以該價格來說，最難的決定可能是要選什麼配菜。一包3.5磅的科克蘭特選級菲力牛排約82元。

5. Rastelli特選級安格斯戰斧牛排（Rastelli's Choice Black Angus Tomahawk Steaks）

好市多的戰斧牛排只能線上購買，並可透過配送服務寄送；不過有超過200則五星好評，看來值得等待。一則評論說，油脂含量恰到好處，烹調時產生的焦糖化反應，讓肉質更柔嫩，不需要太多調味就是完美的牛排。許多顧客都稱讚這款戰斧牛排的品質、風味、柔嫩度與大小，並且持續回購送給親友，或以此舉辦晚宴。

Rastelli特選級安格斯戰斧牛排一箱9.5磅，內含四塊牛排，售價約350元，換算每磅約37元。在全美各地，同類牛排2磅至少要80元。這箱牛排常適合多人享用，不妨邀朋友到家裡，比照主廚艾倫（Aaron May）的方法用烤架燒烤享受。

精華 FAQ

  • 因為在美國通膨升高、牛隻供應偏緊下，好市多仍能提供多款USDA特選級與極佳級牛排，價格明顯低於多數肉舖，品質與CP值都受到顧客肯定。

  • 5款熱門品項包括科克蘭無骨肋眼、上腰沙朗、紐約客、菲力牛排，以及Rastelli特選級安格斯戰斧牛排，分別涵蓋不同油花、嫩度與烹調需求。

  • 像上腰沙朗每磅只要11.5元、肋眼約17元，紐約客與菲力也都具競爭力；相比外面肉舖常見每磅30元以上的售價，好市多更便宜也更容易大量購買。

牛排 好市多 Costco

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