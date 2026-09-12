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不只除草...園藝專家點名5件事秋天不做 明年更難收拾

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九月是整理庭院的好時機，專家說這個時間點有些必須做的清理工作，枯萎的花、夏季一年...
九月是整理庭院的好時機，專家說這個時間點有些必須做的清理工作，枯萎的花、夏季一年生植物等都要在這時候移除。枯萎花朵示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Susan Flores）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：9月宜先清除夏季一年生與枯萎作物。
  • 重點二：及時摘除殘花可維持植株活力並促再開花。
  • 重點三：補充覆蓋物與除雜草能減少來年整理負擔。

九月已至，很多人開始整理經過夏季的花園，為接下來的寒冷月份做準備，從快速修剪某些植物到除草，九月有些庭院必須要做的清理。Homes and Gardens報導採訪園藝專家，分享九月清理庭院的五件事項，這些工作最好不要拖延，以免秋天到來後變得不好處理。

1. 夏季一年生植物

夏末是清理枯萎的夏季一年生植物最佳時機，能讓花園立刻煥然一新，腐爛的植物容易孳生蟲害和疾病。若任何庭院中的一年生花卉如香豌豆、百日菊和旱金蓮看起來發黃、腐爛甚至已經風化就應該拔除並丟棄，甚至可用來做堆肥。

內華達大學園藝學家馬澤特（Wendy Hanson Mazet）說，在很多地方，一年生藤本植物如香豌豆和牽牛花在強烈的霜凍來臨前更容易移除，它們的根一旦土壤凍結後就很難挖除，潮濕的環境也可能帶來白粉病（powdery mildew）的疑慮，該疾病會快速傳播。

2. 枯萎的作物

馬澤特說，無論住在哪個地方，菜園在每年這個時候都需要照料，那些不再結果、長得衰弱或出現病害跡象的植物都應移除並妥善處理，這類植物主要包括暖季作物和藤蔓類作物如無限生長型番茄，以及不耐霜凍的嬌嫩香草，如羅勒。如果院子裡還有呈青綠色的番茄，可以用一些方法催熟，或先摘除再拿到室內催熟。

3. 枯萎的花

枯萎的花是九月庭院另一項清理重點。馬澤特說，像大麗花、繡球花、薰衣草、西洋蓍草和玫瑰等這樣的夏季開花多年生植物，在夏末秋初摘除殘花會有益處，不僅能讓庭院看起來更整潔，還能促進某些植物再次開花，並有助於保持植物的活力。

可以用乾淨銳利的修剪工具處理，修剪後立刻清洗工具，減少蟲害和疾病的傳播風險。一般來說，沿著枯掉的花的莖向下到一組健康的葉片處，在葉片上方乾淨俐落地剪斷，如此可確保植物從該處繼續生長。

4. 舊的覆蓋物

夏天鋪設覆蓋物有很多好處，但澆水和腐敗會讓覆蓋物隨著時間過去而減少，秋初時最好補充一些有機材料，以達到防霜凍的作用。

伊比斯海岸景觀公司（Ibis Coastal Landscapes）創辦人施耐德（Kate Schneider）說，九月是移除腐爛的松針覆蓋物並換上新覆蓋物的最佳時機，若花壇看起來有點光禿禿的，這也是添加覆蓋物的理想時機。秋天的庭院中有很多可做為免費覆蓋物的材料，例如落葉。

5. 雜草

夏季熱浪過後、雨水到來時會長出大量雜草，在霜凍來臨前最好清除那些會結籽、越冬並在春季氣溫回暖時蔓延的雜草。施耐德說，可以利用雨水，因為雜草在土壤潮濕時更容易清理。

秋天也是種植新作物的好時機，可以藉此打造無雜草的庭院邊界，進而減少來年雜草生長的數量。

精華 FAQ

  • 因為夏末枯萎的一年生植物容易孳生蟲害與疾病，像香豌豆、百日菊等若已發黃腐爛就應拔除。若拖到霜凍後，根部凍在土裡會更難移除。

  • 無法再結果、長勢衰弱或已有病害跡象的作物都該移除，特別是無限生長型番茄、暖季作物與嬌嫩香草如羅勒。若番茄仍青綠，可先催熟或摘下室內熟成。

  • 舊覆蓋物會因澆水與腐敗而減少，秋初補上可保溫防霜凍；雜草則應在結籽前清除，趁土壤潮濕更好拔除。這能減少越冬擴散，也讓明年庭院更省工。

園藝

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