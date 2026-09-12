出國打包注意 常見紀念品或醬料都可能讓行李被盤查

一些看似無害的東西也可能讓旅客在機場安檢時行李被特別檢查，例如花生醬看似固體，但在安檢時算液體，因此有容量限制。安檢示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 醫療必需液體可超量攜帶但常被抽查。

醫療必需液體可超量攜帶但常被抽查。 重點二： 粉末、香料與大型奇形物品易觸發安檢。

粉末、香料與大型奇形物品易觸發安檢。 重點三：雪球紀念品、花生醬及違禁品最易惹麻煩。

在機場接受安檢時，不只是特大瓶的洗髮精或忘記把水倒掉的保溫瓶會讓自己的行李被標記，有時候讓自己行程受阻的，是那些打包時不會多想的物品。Travel + Leisure報導採訪運輸安全管理局的發言人，談論最容易讓旅客行李被標記的物品，從蛋白質粉到成堆的書籍，有些東西放進行李前可以多想想，避免旅程受阻。

1. 醫療必需的液體

大多數旅客都知道運安局對液體的規定，但有些例外狀況旅客可以攜帶更多量的特定物品，處方藥、嬰兒配方奶粉和其他醫療用液體可以裝在比3.4盎司更大的容器中，但它們也是行李被拉出來檢查的最常見原因之一。

運安局一位發言人說，雖然那些物品允許攜帶更多量，但如果醫療必需的液體容量超過3.4盎司仍需進行檢查，那些物品應該是被允許攜帶但仍要檢查的項目中最常見的例子。

2. 粉末和香料

帶蛋白質粉來補充運動熱量，或在國外旅遊時買了香料，這些行為看似無害，但過X光機時恐引發疑慮，最好的辦法就是提前告知安檢人員。運安局發言人說，安檢人員會很感激旅客提前告知行李中有粉末和香料等不常見的物品，如此他們能更完善地檢查，避免行李觸發警報。

3. 體積較大或形狀奇特的物品

一疊高高的書籍、棋類遊戲或成堆的電子產品，都可能看起來像是需要仔細檢查的實體物品。運安局說，「隨機的安檢措施」是整體安檢流程中刻意設計的一部分，因此即使是看似普通的物品也可能被標記出來。旅客可以控制的一點是，在普通安檢通道中，拿出比手機更大的電子產品。

4. 雪球紀念品和花生醬

在國外買的雪球紀念品和花生醬都可能是讓人意想不到的違規物品。運安局發言人說，有些雪球紀念品裡的液體容量超過3.4盎司，因此根據國際液體規則是禁止攜帶的。這項規定也適用於任何可以塗抹、傾倒、噴灑、倒出和被泵入的東西，因此花生醬可能因此落入灰色地帶，即使看起來是固體，仍可能被視為液體，特別是在運安局人員眼中。

5. 禁止攜帶物品的意外驚喜

有些物品看似無害但其實禁止帶上機，常讓旅客措手不及。該名發言人說，胡椒噴霧、防熊噴霧和其他用來做個人防禦或攻擊武器的物品都不能帶上民航機，登山杖、高爾夫球桿和棒球棍也屬於不能攜帶的物品。若行李中不小心打包這些東西，安檢人員會提供以下選項：改為託運、放回車上或丟棄。