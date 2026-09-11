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好市多鑄鐵鍋四件組69.99美元 可煎可燉還能堆疊省空間

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好市多的Tramontina可堆疊鑄鐵鍋四件組售價不到70元，包括鑄鐵鍋和煎烤盤...
好市多的Tramontina可堆疊鑄鐵鍋四件組售價不到70元，包括鑄鐵鍋和煎烤盤的組合可堆疊收納，不使用時也不會占空間，購買不會有負擔。鑄鐵鍋示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@furkanfdemir ）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：好市多販售Tramontina可堆疊鑄鐵鍋四件組，售價69.99美元。
  • 重點二：套組含Dutch oven、braiser、10英吋煎烤盤與通用鍋蓋。
  • 重點三：琺瑯鑄鐵材質耐用保溫，且可堆疊省空間、適用多種爐灶。

秋天的腳步近了，除了購買季節性裝飾品，好市多Costco）販售的Tramontina可堆疊鑄鐵鍋四件組（Tramontina Stackable Cast Iron 4-Piece Set）也能為家中增添秋色，這款廚房必備單品將三種廚房常用器具巧妙融合收納，有網友盛讚只要使用這個鍋劇組就能煮出一頓完整豐盛的感恩節大餐。

Parade報導，好市多的Tramontina可堆疊鑄鐵鍋四件組售價69.99元，套組包括一個5.5夸脫的鑄鐵鍋（Dutch oven）、一個3.25夸脫的淺底鑄鐵鍋（braiser）和一個10英吋煎烤盤（grill pan），再配上一個有金色旋鈕的通用鍋蓋，讓人可以用同一套高品質廚具煎、燉、烤、煨各種自己喜愛的菜餚。

Tramontina可堆疊鑄鐵鍋四件組每件廚具都採用耐用的琺瑯鑄鐵外層和瓷釉內層，確保均勻加熱和卓越的保溫性能；整套鍋具組合設計成可以整齊地套疊在一起，不用時能輕鬆節省空間。

這套鍋具只在好市多店面販售，通常零售價高達129元以上，現在在好市多上架可謂購買的大好時機，隨著節日季節即將來臨，將有很多大展廚藝的機會，這套鍋具組正是可以大顯身手但又不會荷包失血或讓儲藏空間變得擁擠的理想之選。

好市多粉絲創設的Instagram粉絲頁@costconewdeals在影片介紹這款鍋具，讚嘆這組鍋具非常漂亮，價錢也很漂亮，很慶幸沒有花冤枉錢買更貴的鍋具。

▲ 影片來源：Instagram＠costconewdeals（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

不少網友留言表示認同，有人說鍋具很實用，也有人稱讚顏色很漂亮，這組鍋具絕對必買。

Tramontina可堆疊鑄鐵鍋四件組適用各種爐灶，電磁爐也適用，也可以在溫度高達華氏5百度的烤箱中使用。清洗很方便，只要以溫水和防刮海綿手洗即可。

精華 FAQ

  • 這款Tramontina可堆疊鑄鐵鍋四件組在好市多售價69.99美元，文章指出其通常零售價可達129美元以上，因此在賣場入手相當有價格優勢。

  • 套組包含1個5.5夸脫的Dutch oven、1個3.25夸脫的braiser、1個10英吋煎烤盤，以及1個帶金色旋鈕的通用鍋蓋，可滿足多種烹調需求。

  • 因為它兼具煎、燉、烤、煨等用途，還能整齊堆疊節省櫥櫃空間，並採琺瑯鑄鐵與瓷釉內層設計，外觀漂亮、保溫佳又容易清洗。

好市多 Costco

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